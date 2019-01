Očekávání z výsledku obchodních jednání Čína-USA zpomaluje trhy (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Dnešek je bez významnějších korporátních zpráv.

Evropské akcie by měly zahájit obchodování růstem.

Důvěra v ekonomiku eurozóny v prosinci podle všeho opět poklesla, nadále však zůstává nad svým dlouhodobým průměrem. Dočkáme se v eurozóně i dalších ukazatelů důvěru, jako důvěra v průmyslu, důvěra v oblasti služeb či spotřebitelská důvěra. Ve Spojených státech se zveřejní prosincová důvěra malých a středních podniků v ekonomiku a počet volných pracovních pozic za listopad.

Analytici Société Générale zvýšili doporučení na Koupit pro akcie finské banky Nordea a současně ponechali své nákupní doporučení pro další finskou společnost, kterou je Kone. Ta se zabývá instalací a údržbou výtahů a eskalátorů.

Obchodování na zámořských trzích

Akciové trhy ve Spojených státech zakončily včerejší obchodování v ziscích. Index Dow Jones vzrostl o 0,4 %, S&P 500 si připsal 0,7 % a Nasdaq si polepšil o 1,3 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se dařilo většině sektorů. Nejlépe na tom byli výrobci luxusního zboží (+2,4 %), které s větším odstupem následovaly energetické společnosti (+1,3 %). Těm se od počátku roku daří díky rostoucím cenám ropy na světových trzích. Cena za jeden barel ropy vzrostla od konce roku o téměř 3 USD. Ztráty v rámci indexu S&P 500 byly relativně omezené, nejhůře dopadl sektor utilit, když poklesl o 0,7 %.

Trhy v asijsko-pacifickém regionu zakončují dnešní obchodování různorodě. Daří se hlavně japonským (+0,8 %) a singapurským (+0,4 %) akciovým trhům. Naopak nejvíce ztrácí Jižní Korea, a to 0,7 %. Ve zbytku regionu jsou ztráty okolo dvou desetin procenta. V rámci japonského indexu Nikkei 225 nejvíce rostou telekomunikační společnosti (+3,1 %) následované s odstupem energetickými firmami (+1,4 %). Do ztráty se dostal pouze jediný sektor, výrobci nezbytného zboží (-1,1 %).

Z probíhajícího jednání mezi představiteli Spojených států a Číny v Pekingu prozatím není příliš mnoho informací. Obě strany nejspíše udělají společné vyjádření po ukončení schůze, což by mělo být v průběhu dnešního dne. Nicméně světová média přinesla zprávy o tom, že na úvod jednání přišel americkou delegaci uvítat nejvyšší poradce čínského prezidenta Liu He. To je považováno za symbol otevřenosti k uzavření dohody a chutě ke spolupráci.