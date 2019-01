Úterní obchodní seance 8. 1. 2019

Úterý 8. 1. 2019 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,42 %), S&P500 (+0,70 %) a NASDAQ (+1,26 %).

Evropa: DAX (-0,18 %), FTSE 100 (-0,39 %) CAC40 (-0,38 %).

Čína: Hang Seng (+0,00 %), Shanghai Comp. (-0,26 %), CSI 300 (-0,22 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+0,82 %).

-----------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-----------------------------------------------------------

EUR: (11:00) – Sentiment ve službách, spotřebitelská důvěra (prosinec)

EUR: (11:00) – Sentiment v průmyslu, ek. sentiment (prosinec)

USA: (14:30) – Obchodní bilance, import, export (listopad)

-----------------------------------------------------------

/CL: (22:30) – Týdenní změna zásob ropy dle API: oček. ?, min. -4,500 M

-----------------------------------------------------------

První obchodní seance nového týdne nepřinesla na trhy žádné nové změny a opět převládal pozitivní sentiment napříč trhy. Zámořské akciové indexy opět připsaly v průměru jedno procento. Nejlépe se vedlo sektoru služeb a technologiím. Tématem nového týdne je hlavně vyjednávání o obchodní dohodě mezi USA a Čínou, které pokračuje i dnes a které je podle vyjednavačů USA na dobré cestě.

Britští činitelé v Bruselu zjišťují možnost odkladu vystoupení země z Evropské unie. S odvoláním na své zdroje o tom informoval deník The Daily Telegraph. Vláda britské premiérky Theresy Mayové přitom oficiálně trvá na tom, že Spojené království opustí unii 29. března. Odluka se řídí článkem 50 lisabonské smlouvy o fungování EU a podle verdiktu Soudního dvora EU může Británie jednostranně brexit odvolat, případně ho ve shodě s dalšími unijními státy odložit. A právě o odkladu podle The Daily Telegraph nyní Londýn uvažuje v obavě, že se v parlamentu včas nepodaří prosadit brexitovou dohodu, kterou Mayová s Bruselem dojednala. O brexitové dohodě měl parlament hlasovat již loni v prosinci, Mayová to ale kvůli značnému odporu i mezi vlastními poslanci odložila. Nově by parlament měl dohodu posuzovat v nadcházejícím týdnu.

Úterní seance bude na nová makrodata spíše slabší. Opět tedy bude klíčovou roli hrát sentiment na akciových trzích v návaznosti na rétoriku USA-Čína. Během dne se dočkáme dat americké obchodní bilance a v průběhu večera vystoupí americká prezident Donald Trump v živém televizním přenosu , kde se má vyjádřit k aktuálním politickým tématům, jako je uzavření americké vlády, nebo k situaci na americko-mexické hranici.