Po Applu naznačil problémy také Samsung. Zisk ve 4Q18 bude 18% pod odhady

LG snížila výhled provozního zisku pro 4Q18 o 80%!

Apple : Snížení výhledu tržeb

Apple ztratil již 446 mld. USD tržní kapitalizace. Čína ale není ...

Jihokorejský Samsung dnes uvedl, že výrazně snižuje svá výsledková očekávání pro 4Q loňského roku kvůli slabší poptávce po paměťových čipech a rostoucí konkurenci v sektoru smartphonů.Samsung pro 4Q18 odhaduje provozní zisk na úrovni 10,8 biliónu wonů = cca 9,67 mld. USD . To by odpovídalo meziročnímu propadu zisku o 28,7% a je to o 18,2% pod dosavadními odhady trhu.Ve 3Q18 firma zaznamenala provozní zisk na úrovni 17,57 biliónu wonů.Konsolidované tržby za 4Q18 firma odhaduje na 59 biliónů wonů oproti doposud trhem odhadovaným 62,8 biliónům. Meziročně by to odpovídalo poklesu o cca 10,6%.Podle analytiků především poptávka po paměťových čipech firmy poklesla velmi razantně spolu se snížením poptávky velkých datových center společností jako jsou Amazon MSFT nebo Google, jejichž kapacity v posledních dvou letech enormně narostly a nyní jsou již ve stavu "nasycenosti" a zastavily proto nové objednávky.V segmentu chytrých telefonů Samsung čelí růstu konkurence a celkové nasycenosti trhu, podobně jako jeho americký protivník v podobě Applu. Podle IDC sektor také čelí celkovému poklesu poptávky a dodávek a to o cca 13% meziročně v globálním měřítku.Podle některých vyjádření oba hlavní rivalové čelí stejnému poklesu poptávky především v Číně. Podle některých odhadů čínská smartphonová poptávka reprezentuje 20-30% globální poptávky v tomto segmentu. Akcie Samsungu na zprávu reagovaly spíše opatrně.