Zisk Samsungu ve čtvrtletí klesl o 29 procent, více než se čekalo

Jihokorejskému výrobci elektroniky Samsung Electronics podle předběžných údajů klesl ve čtvrtém čtvrtletí provozní zisk o 29 procent na 10,8 bilionu wonů (214,6 miliardy Kč). Výsledky zaostaly za odhady analytiků kvůli slabé poptávce po čipech, uvedla dnes společnost. Slabý výkon čeká firma i v prvním čtvrtletí kvůli obtížným podmínkám na trhu s paměťovými čipy. Situace by se měla zlepšit v druhé polovině roku, kdy zákazníci firmy plánují přijít s novými telefony.



Samsung je největším světovým výrobcem chytrých telefonů a polovodičů. Slabší zisk posiluje obavy investorů, které znervóznil minulý týden americký Apple svým neobvyklým zhoršením výhledu čtvrtletních tržeb kvůli slabé poptávce po iPhonech v Číně.





Analytici dotazovaní společností Refinitiv očekávali v průměru provozní zisk 13,2 bilionu wonů. Příjmy se podle předběžných údajů snížily o 11 procent na 59 bilionů wonů.Samsung pravidelně zveřejňuje odhady zisku před detailními výsledky, které by měly být známé na konci měsíce. Tentokrát však u svých čtvrtletních výsledků poprvé od konce roku 2014, kdy zaznamenal propad prodeje mobilních telefonů, zveřejnil také komentář.Firma uvedla, že slabší poptávka z datových center snížila ceny čipů a poškodila zisk v době, kdy čelí rostoucí makroekonomické nejistotě. Neupřesnila však, o kterých zákaznících mluví, ani co znamená makroekonomická nejistota.Poptávka z datových center, převážně v USA, se nyní podílí na poptávce po paměťových čipech DRAM firmy téměř 30 procenty, před pěti lety to bylo jen pět procent, upozorňují analytici. Menší investice z datových center, špatná situace na trhu s chytrými telefony v Číně a dopad americko-čínské obchodní války tak vážně ohrožují čipovou divizi Samsungu. Analytici očekávají, že zisk Samsungu v letošním roce klesne, protože poptávku sníží zpomalující čínská ekonomika Čipy jihokorejské společnosti používá většina velkých výrobců chytrých telefonů, včetně Applu a čínské jedničky Huawei Technologies. Paměťové a procesorové čipy se na celkovém zisku firmy podílejí více než třemi čtvrtinami a na příjmech 38 procenty.Samsung také upozornil, že na jeho příjmy tlačí stagnující a silně konkurenční trh s chytrými telefony. Bude však nadále pokračovat s inovacemi svých výrobků, jako jsou sklápěcí telefony a modely pro sítě páté generace (5G), napsala agentura Reuters.

Akcie Samsungu oslabují o 1,7 %.