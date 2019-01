7. ledna: Tohle potřebujete vědět nejen o pondělním obchodování na amerických burzách

Americké akcie během pondělního obchodování zpevnily. Významně se na tom podílely internetový obchod Amazon a internetová televize Netflix. K růstu akciového trhu přispěly naděje na vyřešení obchodního konfliktu mezi Spojenými státy a Čínou.

Index Dow, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,42 % na 23 531,35 bodu, širší index S&P 500 stoupl o 0,70 % na 2 549,69 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil o 1,26 % na 6 823,47 bodu. Index volatility VIX stoupl o 0,09 % na 21,40 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA vzrostl o tři bazické body na 2,70 %.¨

Akcie společnosti Amazon (+3,44 %) posílily o více než tři procenta, což zvýšilo tržní hodnotu podniku na 797 miliard USD. Amazon tak vystřídal softwarovou firmu Microsoft (+0,13 %) na pozici nejhodnotnější veřejně obchodované společnosti v USA. Akciím Amazonu se dostalo nového nákupního doporučení od Pivotal Research Group, podle které akcie internetového gigantu mají potenciál letos posílit o pětinu.

Americký ministr obchodu Wilbur Ross v pondělí uvedl, že vidí velice dobrou šanci na "rozumnou" dohodu s Čínou, která by řešila všechny klíčové otázky. Americký prezident Donald Trump již v neděli prohlásil, že se obchodní rozhovory vyvíjejí příznivě a že slabost čínské ekonomiky tlačí Peking k uzavření dohody. "Klíčovou věcí je, že administrativa naznačila pokrok v jednáních s Čínou. To je něco, co trh považuje za důležité," uvedl Rick Meckler z investiční společnosti Cherry Lane Investments.

Na devizovém trhu dolar oslaboval kvůli rostoucímu očekávání, že by americká centrální banka mohla pozastavit cyklus zvyšování úrokových sazeb. Euro si vůči dolaru kolem 22.00 SEČ připisovalo zhruba 0,7 % na 1,1475 USD.

Navzdory příznivým pátečním údajům o trhu práce ve Spojených státech panují obavy, že americká ekonomika ztrácí na tempu. Šéf Fedu Jerome Powell v pátek upozornil, že centrální banka je citlivá na rizika, která znervózňují investory, a nemá předem stanovenou cestu pro růst úrokových sazeb. "Powellova páteční slova, podle kterých jsou centrální bankéři flexibilní a pečlivě naslouchají finančním trhům, podpořila pocit, že ve zpřísňování měnové politiky Fedu by v příštích měsících mohlo dojít ke zpomalení či přestávce," uvedl analytik Shaun Osborne ze společnosti Scotiabank.

Ceny ropy se dále odrazily od 1,5ročního minima, na které se propadly v prosinci. Jejich růstu napomáhají těžební škrty Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a stabilizující se akciové trhy. V průběhu dne ceny rostly až o tři procenta, nakonec se zvedly zhruba o procento.

Dodávky zemí OPEC se v prosinci podle průzkumu agentury Reuters z minulého týdne snížily v průměru o 460 000 barelů za den na 32,68 milionu barelů denně. Nejvýrazněji je omezila Saúdská Arábie.

Dalším motorem růstu cen ropy jsou zvyšující se ceny akcií. Pokud by se USA a Číně podařilo urovnat spory ohledně vzájemného obchodu, povzbudilo by to globální hospodářský růst, a tím i poptávku po ropě. "Když se daří akciovým trhům, ropa většinou následuje," řekl agentuře Reuters analytik z PVM Oil Associates Tamas Varga.

Svůj odhad letošní průměrné ceny ropy snížily banky Goldman Sachs a Société Générale. Goldman Sachs nově očekává, že cena barelu ropy Brent bude 62,50 dolaru oproti dříve odhadovaným 70 dolarům a Société Générale snížila očekávání ohledně ceny Brentu o devět dolarů na 64 USD za barel.