Svěřenských fondů výrazně přibývá, za půl roku jich vzniklo 829

Za uplynulé pololetí bylo registrováno několik set nových svěřenských fondů . Nejvíce se zakládají v Praze, severních Čechách a Jižní Moravě. Kromě ochrany majetku řeší fondy dědictví i charitu.

V evidenci svěřenských fondů je nyní publikováno 1369 fondů, přitom na konci loňského června, od kdy platí povinnost zápisu v novém rejstříku, jich bylo pouze 540. Jedním z hlavních důvodů výrazně zvyšujícího se zájmu je především rostoucí informovanost. „Svěřenské fondy v České republice fungují již pět let a lidé si postupně uvědomují jejich přínos a možnosti využití. K jejich důvěryhodnosti přispěl také nový rejstřík,“ vysvětluje James Turnbull z Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů (APRSF).

Hlavní motivace? Ochrana majetku

Podle dat společnosti Svěřenské fondy a trusty je téměř 70 procent svěřenských fondů založeno za účelem ochrany majetku rodiny proti vnějším hrozbám. Zhruba polovina nově založených fondů řeší také dědictví v komplikovaných rodinách. Třetina pak předávání firmy z jedné generace na druhou a pětina péči o zdravotně postižené děti, finančně nezodpovědné potomstvo či charitativní účely. „Jak je zřejmé z našich dat, téměř každý svěřenský fond řeší několik těchto komplikovaných situací naráz,“ říká Eva Hrušková ze společnosti Svěřenské fondy a trusty, podle které je největší zájem o tento institut v Praze, severních Čechách a na Jižní Moravě. Naopak „mrtvou zónou“ jsou Jižní Čechy.

Zbytečné náklady brzdí další růst

I přes výrazný růst zájmu by podle zástupců APRSF mohlo být fondů násobně více. Nicméně jednou z přetrvávajících komplikací založení svěřenského fondu je povinnost využití notářského zápisu a s tím spojené dodatečné náklady ve výši zhruba 10 000 korun. To je pro některé rodiny částka, kterou obětovat nemohou nebo nechtějí. „Je to české specifikum, v ostatních zemích stačí pro založení svěřenského fondu jednoduchý dokument s ověřenými podpisy,“ doplňuje James Turnbull z APRSF. „Dalším nedostatkem je přetrvávající nedostatek znalosti tohoto institutu ze strany mnoha notářů, právníků a dalších poradců,“ dodává Turnbull.