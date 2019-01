Obědy pro školáky vláda zatím zastavila, Babiš se zastal Ťoka

Plán vlády na obědy zdarma pro školáky se zatím odkládá. Premiérovi Andreji Babišovi se nelíbí vysoké administrativní náklady, je potřeba také vyřešit konkurenční návrhy ANO a ČSSD. Ministři řešili také kauzu Huawei, výši životního minima či situaci na D1. 1. Obědy zdarma pro školáky Ministr školství Robert Plaga (ANO) dostal od vlády za úkol přepracovat návrh svého resortu na bezplatné stravování dětí v mateřských a základních školách. Premiér Andrej Babiš (ANO) novele vytkl plánované náklady na administrativu. K alternativnímu poslaneckému návrhu sociální demokracie s širším počtem adresátů kabinet schválil negativní stanovisko, přesto ho projedná Sněmovna. Plagův návrh kritizoval před zasedáním vlády kvůli zvažovaným výdajům na administrativu předseda koaliční ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček, Babiš má obdobný názor. "V tom návrhu se předpokládají nějaké dost vysoké náklady na administrativu, nárůst zaměstnanců," uvedl předseda vlády, podle kterého jde asi o půl miliardy korun. Kabinet proto projednávání materiálu přerušil a Plagovi uložil, aby ho přepracoval. Návrh ministerstva školství počítá s tím, že obědy zdarma by dostávaly děti z veřejných mateřských škol a základních škol z rodin, které pobírají dětské přídavky. Týkal by se tak zhruba 170 000 dětí a rozpočet by to stálo 1,7 miliardy korun ročně. Sociální demokraté chtějí obědy bezplatně poskytovat plošně dětem v mateřských školách a na prvním stupni základních škol, rozpočtové nároky vyčíslili na 5,4 miliardy korun pro školní rok od září 2020. 2. Zvýšení životního minima Sociální demokraté ve vládě zvýšení životního minima o 380 korun neprosadili. Návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) kabinet zamítl. Podle návrhu měla nejnižší uznaná částka pro život, která se využívá pro stanovení dávek, alimentů či nezabavitelného minima při exekuci, vzrůst po sedmi letech o 11 procent. Pro samotného dospělého se měla zvednout o 380 korun na 3790 korun. Proti je ministerstvo financí, plánuje však revizi sociálních dávek a spotřebního koše, podle které by se mělo minimum výhledově změnit. Po jednání to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Doplnila, že chce minima zvednout až poté, co bude hotová zmíněná revize, tedy například od začátku příštího roku. 3. Kauza Huawei Vláda se na svém zasedání také vrátila k varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), který v prosinci varoval na technologie čínské společnosti Huawei.

Premiér uvedl, že vláda uložila provozovatelům kritické informační infrastruktury, aby provedly ve spolupráci s NÚKIB analýzu případných rizik. Celkem se to podle Babiše týká asi 160 institucí firem ze státního i soukromého sektoru.

4. Příprava na tvrdý brexit

Ministři také řešili blížící se brexit - zvláště jeho takzvanou tvrdou či divokou variantu, při níž by Británie EU opustila bez dohody.

Premiér se nechal slyšet, že chce, aby bylo zavedeno přechodné období, kdy budou Britové žijící v ČR i nadále bráni jako občané EU. A počítá s tím, že Británie udělá totéž pro Čechy žijící na Britských ostrovech.

5. Situace na dálnici D1

Velkým tématem byla v pondělí také výstavba dálnic a případná transformace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Premiér Andrej Babiš se zastal ministra dopravy Dana Ťoka.

"Příprava stavby dálnice trvá průměrně 13 let. Je tedy absurdní kritizovat, že se loni otevřeli jen necelé čtyři kilometry dálnic, protože to je práce úplně jiných ministrů," hřímal po jednání vlády premiér.

Podle něj by se ministři dopravy měli hodnotit podle toho, kolik kilometrů dálnic se za jejich úřadování začne stavět. A tam prý Ťok odvádí vynikající práci. Důležité je také to, co teď bude s deset kilometrů dlouhým úsekem dálnice D1, kde je doprava stále omezená - tam by se ŘSD mělo postarat o to, aby díry byly během února zasypány tak, aby se dálnice dala využívat bez omezení.

Záznam tiskové konference po jednání vlády.