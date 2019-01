Brokeři vytváří novou burzu ve snaze postavit se NYSE, Nasdaq a Cboe

Jedni z největších brokerů, bank a tvůrců trhu podpořili vznik nové burzy, která by ukončila dominanci New York Stock Exchange, Nasdaq a Cboe Global Markets. Mezi těmito velkými jmény, která budou stát za společnou burzou Members Exchange (neboli MEMX) a řídit ji, jsou i Morgan Stanley, UBS Group AG, Fidelity Investments či Citadel Securities.

Cílem MEMX je zvýšit konkurenci a zjednodušit obchodování s akciemi na největším světovém akciovém trhu. Právě na tom mezi sebou soupeří 13 burz, které až na jednu vlastní buď ICE, Nasdaq nebo Cboe, a 30 alternativních tradingových platforem. Jde o snahu vrátit zpět časy, kdy burzy jako NYSE byly rovněž ve společném vlastnictví, a ne veřejně obchodované, na zisk zaměřené firmy, jejichž zájmy byly někdy v rozporu se zájmy svých klientů.

Brokeři si v posledních letech stěžují na příliš vysoké poplatky za služby burz, včetně tržních dat, což je naprosto zásadní tok informací, bez kterého se makléři neobejdou. Tím, že by posílali příkazy vlastní burze, by mohli ušetřit na obchodních poplatcích. Mnoho z těchto firem již vlastní své „dark pool“, kde uskutečňují obchody, ale veřejná burza by mohla být zdatnějším konkurentem k NYSE, Nasdaq a Cboe Global Markets Inc.

MEMX podá svou žádost americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) již začátkem tohoto roku. Udělení licence normálně trvá asi rok, ale provoz SEC nyní ovlivňuje shutdown americké vlády.

Zdroj: FT, Bloomberg