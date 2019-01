Souhrn 7.1. - Evropa zahájila opatrně, US trhy rostou díky jednáním USA s Čínou, euro silněji posílilo, ropa výrazně v plusech, BCPP lehce posílila, zájem o dividendové tituly

12.h - Evropa vstupuje do nového týdne opatrně, euro posiluje, ropa silně roste, BCPP v plusus díky ČEZ a Erste

Hlavní zprávy dne

Pražská burza při výrazně podprůměrné likviditě vstoupila do nového týdne lehkým růstem.Evropské akciové trhy šly v úvodu druhého týdne nového roku opačným směrem a vesměs lehce či opatrně oslabovaly. Hlavní pozornost na sebe poutala zahájená jednání mezi zástupci USA a Číny ohledně hledání dohody o vzájemném obchodu a s tím spojené všemožné komentáře, varování a výhledy. Pozornost také poutaly komentáře a výhledy k obecnému vývoji ekonomiky , trhů a jednotlivých sektorů či přímo jednotlivých titulů. Někteří analytici vidí v začátku skutečných jednání začátek možné dohody a tím také začátek růstové rallye, která bude korigovat předchozí propady z konce roku vyvolaní negativním vývojem obchodní vláky USA s Čínou.Někteří analytici také upozorňují, že za několik málo dní se do celého guláše vloží také firemní výsledkové zprávy za 4Q uplynulého roku. Ohledně tohoto motivu panuje celkem velká nejistota, protože by se mohly ukázat údaje a výhledy naplno zahrnující všechny hlavní současné nejistoty.US trhy v průběhu svého dopoledního obchodování rostou. Prezident Trump se chvástá, že jednání jdou dobře a trhy tomu celkem ochotně naslouchají. Je zřejmé, že během 2 dnů plánovaných jednání se situace kolem velmi komplexní otázky sice nevyřeší, ale přinese alespoň náznak dalšího vývoje a vyjasní a definuje některé nejpalčivější oblasti a směry. Euro vstoupilo do nového týdne silnějším růstem vůči dolaru . Investoři začínají věřit v možnost americko-čínské dohody a stahují své zdroje z bezpečí dolaru zpět "do práce ". Koruna kolem hranice 25,6 za euro Ropa vstoupila do nového týdne díky výše zmíněným jednáním silnějším růstem. Dílem přispěly také údaje o poklesu aktivních vrtů v USA a cenové výhledy některých bankovních týmů, které sice vesměs přinesly snížení cenových výhledů, ale zároveň obsahovaly názory, že předchozí propady byly příliš silné. BCPP vstoupila do 2. týdne ve znamení pokračujícího zájmu o akcie ČEZ , k nákupům se probudily zájemci o dividendové akcie O2 a PMČR, uklidnění v technologickém sektoru svědčilo Avastu. K růstu se neodhodlaly pouze domácí akciové tituly a VIG