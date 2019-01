Fed plánuje zaříznout ekonomiku kvůli mírné odchylce v inflaci

Bývalý prezident Federal Reserve Bank of Minneapolis Narayana Kocherlakota na stránkách Bloombergu tvrdí, že se Fed podle všeho hodlá pustit do značně rizikového podniku: „Někdy v první polovině následujícího desetiletí chce zpomalit ekonomiku natolik, že zvýší nezaměstnanost asi o 1,4 milionu lidí. To vše kvůli snížení inflace o zhruba jednu desetinu procenta.“



Kocherlakota si podle svých slov není jistý, zda náklady takové politiky nepřevýší její přínosy. Na popsaný plán přitom podle něj ukazují nové projekce FOMC týkající se dlouhodobějšího vývoje hlavních makroekonomických proměnných. Tyto projekce tak neukazují jen to, kam se podle vedení Fedu bude ekonomika ubírat, ale to, kam ji chtějí směrovat. Jak ukazuje následující tabulka, v případě nezaměstnanosti by v roce 2019 mělo dojít k jejímu poklesu na 3,5 %, pak by ale měl nastat její růst na 4,4 %. Při předpokladu pracovní síly o velikosti 160 milionů lidí to znamená, že se počet nezaměstnaných zvýší o 1,4 milionu lidí.





V následující tabulce jsou pro jednotlivé roky a poté pro delší období uvedeny prognózy pro nezaměstnanost , růst reálného produktu a klíčovou sazbu Fedu:Podle ekonoma by Fed na takové zvednutí nezaměstnanosti musel tvrdě šlápnout na brzdu a dostat ekonomický růst pod jeho potenciál. Fed ale neříká, kdy by k tomu mělo dojít, projekce pracují s tempem růstu kolem 1,9 %, což je zároveň odhadovaný růst potenciální. Kocherlakota míní, že největší změny přijdou po roce 2021. A odhaduje, že kdyby Fed chtěl dosáhnout zmíněného zvýšení nezaměstnanosti například během čtyř let, musel by držet ekonomický růst v tomto období na 1,4 % ročně a pak by se růst vrátil zpět na potenciál. Během onoho přechodného období by pak musela americká centrální banka „téměř jistě držet sazby nad jejich neutrální úrovní“.Podobné úvahy nepočítají s žádnou recesí či krizí, která by nezaměstnanost prudce zvýšila. Podle ekonoma jde o rizikový plán už proto, že pokusy o zvýšení nezaměstnanosti na 4,4 % mohou skončit přestřelením cíle a nezaměstnanost se nakonec může dostat třeba na 7 %. A důvodem pro takový pokus má být to, že Fed chce přesně dosáhnout svého inflačního cíle ve výši 2 %. A jeho modely ukazují, že kdyby držel nezaměstnanost na 3,5 %, inflace by se pohybovala kolem 2,2 %. „Jinak řečeno, Fed chce eliminovat více než milion pracovních míst a další miliony ohrozit kvůli malé odchylce inflace od cíle. Nechám na čtenářích, aby posoudili, zda jde o smysluplnou hru,“ uzavírá ekonom.