Rusnok (ČNB): Analytici by neměli strašit recesí, aby ji tím sami nepřivolali

Guvernér ČNB Jirka Rusnok kritizuje analytiky, že straší krizí. Protože pak prý krize přijde: „To je známý syndrom sebe se naplňujících proroctví. Když budete lidem hustit do hlavy, aby začali brzdit, příliš toho nekupovali a neinvestovali, tak se to samozřejmě může negativně projevit.“ Pokud to tak je, tak by měla ČNB rozšířit svůj model o sektor analytiků-plašanů, kteří zvyšovali volatilitu ekonomiky. Také řekl, že prognózování ekonomických

cyklů je „…asi tak stejně hodnotné jako předpovědi, že jednou bude zima, když máme střídání ročních období.“ Tenhle příměr pokulhává, protože pokud by cykly byly tak pravidelné jako roční období, tak by neúspěšné prognózy fakt měl jenom pořádný nýmand.



ČNB také zveřejnila záznam z prosincového jednání bankovní rady, které nevyznívá, že by bankovní rada zamýšlela v únoru zvýšit sazby: „V diskuzi navazující na prezentaci situační zprávy vyhodnotila většina členů bankovní rady rizika prognózy inflace na horizontu měnové politiky jako zhruba vyrovnaná. Proinflační působení kurzu, který je oproti prognóze slabší, je vyvažováno nižší pozorovanou inflací a aktuálním poklesem cen ropy. Bylo řečeno, že vyrovnaná bilance rizik představuje posun od minulé situační zprávy, kdy byla rizika vyhodnocena jako mírně proinflační. V režimu cílování inflace je proto adekvátní reakcí nastavení sazeb na úrovni konzistentní s poslední prognózou, tedy v aktuální situaci jejich ponechání na stávající úrovni. Oproti tomu jeden člen bankovní rady hodnotil rizika inflace jako proinflační.“ Jeden člen bankovní rady vidí rizika prognózy jako proinflační, ale pro zvýšení sazeb hlasovali dva (Vojta Benda a Aleš Michl).





Koruna bude hrát v rozhodování bankovní rady opět důležitou roli. V zápise je uvedeno: „Bylo opakovaně řečeno, že pokud by byl v příštím roce kurz koruny oproti současné prognóze slabší, vytvářelo by to prostor pro rychlejší zvyšování úrokových sazeb.“ CZK v novém roce posílila na 25,5, ČNB očekávala průměrný kurz v 1Q19 na 25,1.

Pokud koruna zase neoslabí, Brexit bude vypadat tvrdě (v únoru bude ČNB už znát výsledek hlasování britského parlamentu) a data za průmysl potvrdí zpomalení indikované PMI, tak bankovní rada v únoru sazby nezvýší.

Člen bankovní rady Aleš Michl řekl, že chce zvyšovat sazby, dokud „ve výhledu nebude jasné riziko recese nebo prostě jasná známka toho, že je inflace zkrocena.“ Za tu zmínku o recese může dostat od guvernéra za uši.



David Navrátil, analytik