AAA AUTO překonalo historický rekord, skupina loni prodala 83 000 aut, z toho 50 000 v ČR

Po jedenácti letech padl v síti AAA AUTO prodejní rekord – v roce 2018 skupina AURES Holdings, kam AAA AUTO patří, prodala téměř 83 000 vozů. V České republice s 50 000 vozy skupina potvrdila pozici druhého největšího domácího prodejce automobilů po Škodě Auto. V Polsku síť AAA AUTO prodala o polovinu více automobilů než v roce 2017, a to přes 9000.

„Překonali jsme dosavadní rekord z roku 2007, kdy jsme ve středoevropském regionu prodali 79 000 vozů. Za rok 2018 to bylo téměř 83 000, a to je i vzhledem k postupně zpomalujícímu růstu ekonomiky velmi dobrý výsledek. Oproti loňsku jsme se celkově rozrostli zhruba o desetinu, z toho v nejvíce v Polsku, o 53 %. Celkově se naše prodeje za posledních 10 let více než zdvojnásobily,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva společnosti AURES Holdings, která mezinárodní síť autocenter AAA AUTO provozuje. Prodej v polských pobočkách AAA AUTO roste kontinuálně každý měsíc. V roce 2018 skupina v Polsku prodala 9 254 ojetých automobilů, čili přes 3000 více než v roce 2017. V současné době má AAA AUTO v Polsku 8 poboček, v rámci celé skupiny již 46.



Zdroj: TZ AAA AUTO