Dutt: Trump svázal svou budoucnost s akciovými trhy. Jejich další propad by ho mohl tlačit k dohodě s Čínou

Podle profesora INSEADu Pushana Dutta by další tlak na US akciové trhy mohl tlačit amerického prezidenta Donalda Trumpa k obchodní dohodě s Čínou. Podle Dutta Trump své politické působení s vývojem akciových trhů spojuje a proto by další případný pokles trhů měl vytvářet tlak na jeho snahu nalézt obchodní dohodu s Čínou.Čína minulý týden oznámila, že na začátku tohoto týdnu budou o možné obchodní dohodě jednat týmy z obou zemí na úrovni ministerských náměstků. Podle Dutta je však nepravděpodobné, že by se podařilo najít společnou řeč ještě v průběhu dojednaného 90denního obchodního příměří. Do jeho uplynutí by se mohly dojednat pouze některé menší či dílčí části. Vyjednávání budou obtížná, protože se jedná o velice komplexní a často obtížná témata ve stylu "my koupíme více sojových bobů, když vy více uvolníte svůj trh s automobily" a tak podobně.