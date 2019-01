Zápis z jednání FOMC sníží nejistotu ohledně dalších kroků Fedu (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Tento týden nás čeká zajímavá směs dat z ekonomiky, vystoupení centrálních bankéřů, zápisů z jejich jednání a obchodních jednání mezi USA a Čínou. Trhy budou také hltat jakékoliv novinky okolo brexitu. Z dat by se měl potvrdit pokles důvěry v eurozóně, alespoň částečné uklidnění by však mohl přinést francouzský průmysl. Z domácích údajů budeme sledovat hlavně inflaci, která by měla pomoct koruně udržet zisky.

Důvěra v eurozóně zaznamenala další pokles

Důvěra v eurozóně podle Evropské komise by měla zaznamenat další pokles. Nicméně na rozdíl od indikátoru PMI ještě ukazuje na velmi slušnou dynamiku hospodářství v eurozóně. Lepší náladu by svým růstem měl potvrdit i francouzský průmysl.

Kromě statistik zaznamenaných v kalendáři očekáváme tento týden také celou řadu důležitých vystoupení zástupců Fedu. Navíc bude zveřejněn zápis z jeho posledního zasedání. Impulz pro trhy také mohou nabídnout pokračující vyjednávání o obchodu mezi Čínou a USA, která budou probíhat ve Washingtonu.

Domácí inflace znovu přidala nad dvě procenta

Tento týden bude zveřejněna celá řada zajímavých dat z české ekonomiky. Zatímco reálná ekonomika pokračuje ve zpomalování, které bude viditelné zejména ve statistikách průmyslu a zahraničního obchodu, inflace by měla zrychlit kvůli rostoucím cenám potravin. Zveřejnění sektorových účtů by pak mělo ukázat, že stále více z přidané hodnoty je rozděleno zaměstnancům, zatímco ziskové marže klesají.

Zaostřeno na dnešek

Investoři růstu eurozóny věří stále méně

Důvěra investorů měřená indikátorem Sentix pravděpodobně zaznamenala další pokles. Podle všeho za ním stojí zvyšující se nejistota kolem brexitu, ale i celkově slabší výsledky ekonomiky eurozóny v posledních měsících.

Americký trh práce vykázal excelentní výsledky

Páteční údaje z Evropy spíše nepřesvědčily. Indikátory PMI ze služeb v eurozóně byly revidovány směrem dolů a inflace klesla níže, než trhy čekaly. Jenom data z německého trhu práce dostála očekáváním. Na druhé straně americká čísla překvapila extrémně dobrým výsledkem. Nejenže v prosinci přibylo nejvíce pracovních míst od května 2018, ale k lepšímu byla revidována i listopadová statistika. Mzdy vykázaly nejrychlejší růst v tomto cyklu, přidávalo se zejména v maloobchodním sektoru. Míra nezaměstnanosti sice o dvě desetiny procenta stoupla, to nicméně souvisí s příchodem více než 400 tisíc lidí na pracovní trh a ne s propouštěním. Celkově se tedy jedná o velmi dobré výsledky. To ocenily i trhy, když dolar bezprostředně po zveřejnění statistik posílil na 1,135 USD/EUR. Své zisky ale poměrně rychle ztratil a nový týden nejobchodovanější měnový pár otevře blízko 1,142 USD/EUR.

Již dnes ráno přinesly zklamání tovární objednávky z Německa. Ty se propadly a ukazují, že německá ekonomika se ještě úplně nevyrovnala se zpomalením, které nastalo ve třetím čtvrtletí i díky novým homologacím v autoprůmyslu.

Začátek týdne je na události v regionu ještě chudý

Ačkoliv celý týden bude bohatý na domácí statistiky, dnes ještě žádná data zveřejněna nebudou. Regionální trhy tak budou ve vleku globálních ekonomických i politických událostí. Vliv můžou mít novinky kolem brexitu i nová data indikující kondici hospodářství eurozóny.

Koruna nejsilnější od konce loňského září