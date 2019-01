Koblic navrhuje jít německou cestou v případě dělení ČEZ. Není třeba nic moc vymýšlet

Hlavní události

Šéf pražské burzy Petr Koblic by chtěl, aby případné dělení ČEZ kvůli výstavbě nových jaderných bloků neznejistilo investory.

Evropské akcie by měly zahájit obchodování růstem.

Tento týden nás čeká zajímavá směs dat z ekonomiky, vystoupení centrálních bankéřů, zápisů z jejich jednání a obchodních jednání mezi USA a Čínou. Z dat by se měl potvrdit pokles důvěry investorů v eurozóně, alespoň částečné uklidnění by však mohl přinést francouzský průmysl. V pátek se dočkáme dat americké inflace.

Obchodování na zámořských trzích

Akciové trhy ve Spojených státech zakončily páteční obchodování solidními zisky. Index Dow Jones vzrostl o 3,3 %, S&P 500 si připsal 3,4 % a Nasdaq si polepšil dokonce o 4,3 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se dařilo všem sektorům. Nejlépe na tom byly technologické firmy se ziskem 4,4 %, které korigovaly svůj předchozí silný propad kvůli snížené guidance pro 1Q 2019 pro společnost Apple (+4,3 %). Velmi se dařilo také telekomunikačním firmám, které si polepšily o 4,1 %. Nejmenší zisk ve výši 1 % si připsali realitní developeři. Celkově si za první týden letošního roku americké trhy připsaly jedno procento.

Trhy v asijsko-pacifickém regionu zakončují první obchodní den tohoto týdne v pozitivní náladě. Daří se všem hlavním akciovým trhům v oblasti. Nejlépe je na tom Japonsko (+2,4 %) následované Tchajwanem (+2,2 %). V rámci japonského indexu Nikkei 225 nejvíce rostou realitní developeři (+3,7 %) spolu s technologickými firmami (+3,5 %) a průmyslovými podniky (+3,4 %). Do ztráty se dostali pouze výrobci nezbytného zboží, když jejich akcie klesají o necelou jednu desetinu procenta.

Jednou z nejvýznamnějších událostí tohoto týdne je dnešní a zítřejší jednání ohledně obchodní dohody mezi zástupci Spojených států a Číny. Z původního termínu 90 dní na nalezení společné cesty již uplynulo téměř 40 dní. Toto jednání je prvním společným setkáním zástupců obou zemí od summitu G2 na konci listopadu loňského roku. Poslední vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa k vývoji řešení obchodní války jsou velmi pozitivní. Věří dokonce, že by se dohoda dala stihnout i dříve než za 90 dnů.

ČEZ

V dnešním vydání Hospodářských novin vyšel rozhovor s šéfem pražské burzy Petrem Koblicem. Ten se mimo jiné vyjádřil i k situaci ohledně ČEZ a plánů státu na výstavbu nového jaderného bloku. Koblic upozorňuje, že pokud by se stát jako největší akcionář do dělení ČEZ pustil, transakce nesmí investory znejistit. Naopak by měla probíhat přes kapitálový trh a tím jej podpořit, podobně jako tomu bylo například u E.ON a RWE v Německu. „Nemám ambici do debaty o ČEZ z politického hlediska zasahovat. Když se mě ale kdokoliv zeptá, řeknu: Podívejte se směrem na západ. V Německu dělali transakci tohoto typu za posledních pár let dvakrát a funguje to. Nemá smysl tady experimentovat a vymýšlet české řešení,“ říká Koblic.