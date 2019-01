Tři scénáře pro investiční rok 2019. Vše se točí kolem likvidity

Rok 2018 byl pro kapitálové trhy jedním z nejtěžších za posledních několik desetiletí. Všechny třídy aktiv letos propadly (měřeno vůči americkému dolaru). Nedařilo se vyspělým akciovým trhům ani těm rozvíjejícím se. Zlato oslabilo. Poklesly všechny druhy dluhopisů, počínaje nejbonitnějšími americkými státními dluhopisy a konče dluhy třetího světa. Důvodů, proč se letos ničemu nedaří, můžeme najít několik – snížení likvidity, tedy objem volných finančních prostředků na trhu, ze strany centrálních bank, obchodní válka mezi USA a Čínou, obavy z Brexitu nebo oslabení výkonnosti čínské ekonomiky. Bude pro finanční trhy podobně nepříznivý i rok 2019? Jednoznačná odpověď neexistuje ale na stole je několik možných scénářů. A prim v nich hraje právě likvidita.

Likvidita je hlavní příčinou poklesu trhů, ale zároveň i důsledkem skutečností, jako je oslabení ekonomik nebo deficitní financování. Proto je důležité vědět, v jaké fázi cyklu likvidity se nacházíme. Posledních několik let zažívaly kapitálové trhy zlaté časy, a to díky tomu, že jsme se nacházeli v růstové fázi cyklu. Avšak nyní se dostáváme do fáze poklesu. Omezení likvidity je dáno 1) restriktivní monetární politikou amerického Fedu, 2) vysokou cenou ropy a 3) vysokým deficitním financováním ze strany americké vlády. Americká vláda odsává z kapitálového trhu likviditu tím, že vydává dluhopisy, aby mohla financovat svoje výdaje. Omezení likvidity se poté může projevit v následujících scénářích.

Ceny ropy klesnou

Poklesu cen ropy, ke kterému již částečně dochází, hraje do karet:

Ekonomické zpomalení Číny. Možnost eskalace dluhové krize v Evropě – v poslední době jsme viděli třecí plochy mezi Itálií a Evropskou komisí. Saúdové mohou obnovit svoji politiku „pouštění žilou“, aby ochromili své rivaly, a to především Irán.

Proti poklesu ceny ropy stojí:

Dosavadní vysoká poptávka po ropě. Nízké kapitálové výdaje ropných firem v posledních letech, což má za následek nižší možnost těžby. Nižší cena ropy by snížila těžbu ropy z břidlice, čímž by klesla i nabídka, což hovoří proti dalšímu poklesu ropy.

Stimulace ze strany Číny

Omezení likvidity se již nyní částečně projevuje ve zpomalení růstu čínské ekonomiky. Čínská ekonomika je poměrně zadlužená a jakýkoliv náznak deflace, která zvyšuje reálnou hodnotu dluhů, by mohl rozpoutat dluhovou spirálu. Tomu chce samozřejmě čínská vláda předejít, tudíž jak monetární, tak i fiskální stimulace ze strany Číny je velmi pravděpodobná. Na druhou stranu přílišná stimulace může způsobit další vlnu odlivu zahraničního kapitálu z Číny, což si jistě současný čínský prezident nepřeje, protože zahraniční kapitál, respektive investice jsou pro Čínu životně důležité.

Americký Fed zmírní či zastaví restrikci

Americká centrální banka každý měsíc snižuje svojí rozvahu o 80 miliard dolarů tím, že neobnovuje nákupy amerických státních dluhopisů, které nakupovala v minulosti. Dříve tedy dodávala na trh likviditu a nyní ji stahuje, a navíc stále zvyšuje úrokové sazby.

Hlavním cílem americké centrální banky vedle cenové stability je i zaměstnanost, která přímo závisí na stavu americké ekonomiky. A právě tím, že Fed nyní utahuje měnovou politiku, může domácí hospodářství podkopávat. To může Fed v blízké budoucnosti donutit alespoň dočasně zastavit utahování a čekat na další vývoj ekonomiky. Tomu také nahrává fakt, že cena ropy za poslední dva měsíce oslabila o 30 procent. Nižší cena ropy snižuje i inflační tlaky, tedy Fed by nemusel tolik utahovat měnovou politiku, aby dosáhl cenové stability.

Na druhé straně nikdo přesně nevidí do rozhodovacího mechanismu guvernérů Fedu. Je to nezávislá instituce, kterou současný americký prezident Donald Trump kritizuje kvůli její měnové restrikci. Kdyby Fed změnil kormidlo své politiky, tak by to mohlo být vnímáno jako podlehnutí politickým tlakům. Dále nezaměstnanost v USA je na historickém minimu, tudíž Fed by mohl stále pokračovat v utahování, protože může vidět oslabení ropy jako krátkodobou záležitost.

Možností, které mohou nastat v roce 2019, je několik a pro každou jsou určitá pro a proti. Nikdo tedy neví, jakým směrem se kapitálové trhy příští rok vydají. Proto je důležité si nehrát na hrdiny a mít své portfolio diverzifikované a nastavené tak, aby odpovídalo investičnímu horizontu a také míře rizika, jakou je investor ochoten podstoupit.