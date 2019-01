Akcie: Medvědí rodina se v roce 2019 nejspíše rozroste, pražská burza stále láká na dividendy

Závěr roku 2018 přivábil na akciové trhy medvědy. Řada akciových indexů se z vrcholu propadla o 20 % a více, což je považováno za začátek sestupného (medvědího) trendu. Rozroste se letos "huňatá rodinka"?

Podíváme-li se na dosavadní propady světových indexů z maxim, například amerického S&P 500, evropského STOXX 600 Europe nebo celosvětového MSCI (v době vzniku textu -16 až -18 %), je velmi pravděpodobné, že k německému, italskému, japonskému nebo hongkongskému chlupáčovi se přidají další kamarádi.

Slušné první pololetí, pak další poklesy

Nejistotu na trzích, kterou doprovázejí výprodeje akcií, způsobuje několik faktorů. Hlavními tématy jsou vyjednávání o obchodní dohodě mezi USA a Čínou, podmínky brexitu, italské veřejné finance nebo měnová politika ve Spojených státech. Všechny tyto faktory umožnily vystřídat stádo býků partou medvědů.

Oficiální odhady stratégů a analytiků ze Société Générale akciovým trhům v roce 2019 nakloněny nejsou, a to zejména z důvodu očekávané recese v USA v první polovině roku 2020. Akcie totiž ekonomický cyklus předbíhají o zhruba 6-9 měsíců. Na konci roku 2019 lze proto očekávat spíše nižší ceny akcií než na konci roku 2018.

První pololetí 2019 by ale pro investory mohlo být úlevné. Osobně bych si vsadil, že se USA a Čína doberou k nějakému kompromisu, brexit proběhne v "měkčí" podobě měnová politika Fedu nebude přísnější, než se v současnosti čeká. S předpokládaným rychlejším ekonomickým růstem v eurozóně po slabších kvartálech roku 2018 by tak tento scénář měl uvolnit na trzích napětí a pomoci akciovým indexům zkorigovat aktuální ztráty.

Favorité: Asie, ale i BCPP

Relativně lépe by se mělo dařit akciím v asijsko-pacifickém regionu. Japonský medvěd by ve skupině bručounů neměl mít silné postavení kvůli solidní spotřebě domácností, investicím a přetrvávající uvolněné měnové politice. Indické akcie by měly být podpořeny proreformními kroky tamní vlády a spíše holubičím postojem nově jmenovaného guvernéra centrální banky. Čínské akcie jsou zajímavé z pohledu relativního ocenění a potenciálu ekonomických stimulů ze strany vlády.

Od února 2017 do prvního kvartálu 2018 panoval na českém trhu optimismus. Zejména ve druhém čtvrtletí 2018 ale býkům začaly docházet síly, které se jim sice ještě během léta podařilo alespoň částečně načerpat zpět, nicméně na podzim opět přituhlo. Index PX tak od svého únorového vrcholu ztratil již přes 12 %.

Naše cílové ceny pro jednotlivé akciové tituly obchodované na pražské burze ale ukazují přece jen na vítězství býka. Nejvíce se nám líbí akcie bankovních domů, které by měly těžit ze stále příznivého hospodářského růstu a zvyšujících se úrokových sazeb. Rostoucí ceny elektřiny by měly hrát do karet akcionářům ČEZ. Akcie O2 Czech Republic nebo Philip Morris ČR nadále lákají na atraktivní dividendový výnos. S výjimkou textilky PFNonwovens všechny tituly doporučujeme nakupovat. Zmíněné textilce aktuálně chybí stimul pro další růst, a proto její akcie doporučujeme držet.

Autorem textu z 26. prosince 2018 pro Hospodářské noviny (redakčně upraveného) je analytik Miroslav Frayer z Komerční banky.