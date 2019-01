Evropa už netáhne. Loni přišlo nejméně migrantů za pět let

Do Evropy se dostává stále méně ilegálních přistěhovalců. Jejich počet podle agentury Frontex loni klesl na pětileté minimum. Migranti upustili od trasy přes Středozemní moře do Itálie, více jich přichází do Španělska.

V roce 2018 do Evropy přišlo přibližně 150 tisíc nelegálních migrantů, informovala Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž Frontex. Jde o nejnižší číslo za posledních pět let - na úrovni osmi procent toho v roce 2015. Píše o tom portál BBC.

Nejvíce se snížily počty uprchlíků, kteří se do Evropy snaží dostat přes Středozemní moře a Itálii. Loni jich bylo "pouhých" 23 tisíc, což je 80procentní propad oproti předchozímu roku. Přichází také méně migrantů z Libye a Alžíru.

V současnosti utečenci využívají nejvíce cesty přes Středozemní moře do Španělska. Oproti roku 2017 touto trasou přišlo dvakrát tolik nelegálních migrantů (57 tisíc), většina z nich pocházela z Maroka. Nárůst byl dvojnásobný už druhý rok po sobě.

Uprchlíci podle BBC od cesty přes Itálii upustili kvůli změně vlády. Koalice pravicové strany Liga a populistického Hnutí pěti hvězd schválila řadu protimigračních opatření. Patří mezi ně zákon, na základě kterého jsou lehčí deportace, a kroky ministra vnitra proti vylodění člunů v italských přístavech.

Z odhadovaných 150 tisíc migrantů tvoří podle Frontexu ženy asi 18 procent. Jeden z pěti nelegálních uprchlíků pak o sobě tvrdí, že je ve věku pod 18 let. Tyto údaje jsou ale podle úřadů často falšovány, aby migranti měli lepší podmínky při žádostech o azyl.