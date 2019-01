Wall Street: O medvědovi v býčí smyčce

Na konci roku 2018 se americký index S&P 500 dotkl hranice, na níž zaznamenal sestup z historického maxima o 20 %. Medvědí trend jedna radost, řeklo by se. Občas ale sestupné trendy jsou v podstatě jen intermezzem v dlouhodobém růstu.

Pesimisté si loni v prosinci na akciovém trhu (a nejen tom americkém) přišli na své. A třeba se ještě mohou těšit na další chod.

Budoucnost ukáže, kdyby ale někoho zajímaly historické statistiky a průměry, neměl by si nechat ujít technický komentář Ariho Walda ze společnosti Oppenheimer. Ten totiž naznačuje, že prudký sestup cen akcií z podzimních rekordů působí spíše jako medvědí epizoda v dlouhodobém býčím trendu.

Čím argumentuje? Jako mnoho dalších odborníků, kteří před pomyslnou závorku vždy raději vytknou varování, že historie o budoucnosti nevypovídá zhola nic, se ponořil do historických dat. Výsledkem je mimo jiné tabulka a graf, jež zobrazují medvědí a býčí trendy na americkém akciovém trhu.

"Tabulka shrnuje medvědí trendy u indexu S&P 500 od roku 1929. Recese jsou vyznačeny červeně, dlouhodobé sestupné trendy šedě. Ukazuje se, že cyklické sestupné trendy v rámci dlouhodobých růstových etap (bíle) jsou většinou dlouhé a mělké (1953, 1959, 1994, 2015), nebo krátké a prudké (1961, 1987, 1990). V průměru během nich index ztratí 20 % během osmi měsíců a odepíše polovinu předchozích zisků. V současnosti by proto S&P 500 mohl mít za sebou většinu ztrát a nyní jen potřebovat čas na nabrání energie k dalšímu růstu," napsal Wald.

Mimochodem, platí i to, že index odepsal zhruba polovinu zisků z let 2016-2018. Jakkoli jsou ale statistiky relativně "slibné", obecně platí, že téměř žádný případ není přesně průměrný. Mluví se o možné recesi v USA v roce 2020 a akcioví investoři mají tendenci předjímat o dvě až tři čtvrtletí to, co se bude dít v ekonomice. Tak uvidíme.