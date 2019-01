Trump blokuje platy 800 tisíc lidí. Kongres odmítá postavit jeho zeď

Šéf Bílého domu Donald Trump je připravený blokovat financování federálních úřadů měsíce nebo dokonce roky, pokud se do nového rozpočtu nezapracují náklady na stavbu zdi na hranici s Mexikem. Jenže 112 miliard na zeď demokraté vytrvale odmítají.

Zeď, nejhlasitější slib Trumpovy prezidentské kampaně, v současnosti blokuje plat 800 tisícům vládních úředníků, kteří jsou bez výplaty od 22. prosince. "Jsem velmi pyšný na to, co dělám. Nenazývám to odstávkou, nazývám to děláním toho, co je potřeba udělat pro blaho a bezpečnost naší země,“ nechal se slyšet prezident.

V cestě k výstavbě zdi stojí dolní sněmovna Kongresu, kterou nově ovládli po osmi letech demokraté. "Není možné si brát vládu jako rukojmí. To je špatné pro naši zemi, tímhle způsobem se nevládne," sdělil Chuck Schumer, senátor Spojených států amerických.

Zdá se ale, že prezident ze svého záměru nehodlá ustoupit za žádnou cenu, a tak se rozhodl pozastavit na oplátku vyplácení vládních institucí. "Nemyslím si, že se tak stane, ale jsem na to připraven," sdělil Trump.