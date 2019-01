Loni vyschly i stoleté studny. Všechno teď závisí na sněžení

Studnám v Česku výrazně pomáhají sněhové srážky. Stav podzemní vody se u nás podle hydrologů začal pomalu stabilizovat, vyhráno ale ještě nemáme. Klíčové bude právě to, zda na horách dostatečně nasněží. Pokud bude sněhu málo, na jaře bude Česko zpátky na suchu.

Vladimír Hanuš vodu ze studny používá především na zalévání zahrady. Loni ale, stejně jako většina republiky, neměl čím zalévat. Jeho více než stoletá studna poprvé vyschla. "Jsem tady třicet let a za tu dobu se to ještě nikdy nestalo," potvrdil pan Hanuš.

Podle hydrologů se vyprahlá země pomalu dostává z nejhoršího. Než se ale napraví škody, které způsobilo několik let trvající sucho, bude to ještě dlouho trvat. "Zatím je ta situace příznivá, od prosince bylo srážek nadprůměrně. I leden začíná poměrně nadprůměrnými srážkami," uvedl hydrolog Radek Tomšů.

Klíčové bude, jestli dostatečně nasněží ve vyšších polohách. Tající sníh by totiž na jaře pomohl vodu v zemi pomalu doplňovat. "Dobré by bylo, kdyby bylo hodně sněhu na horách. Potřebujeme hodně významné srážky, ale rozložené do delšího období," dodal Tomšů.

Česko je kromě chalupářů a rybářů také národem studnařů. I přes nedostatek spodní vody prý nepolevuje zájem o jejich vyvrtání. Jen se musejí hloubit stále hlubší. To s sebou ale přináší komplikace.

"Čím je hlubší studna, tím je horší kvalita vody. Ve vodě z vrtaných studen je plno železa, manganu. To je dalších 50 tisíc, dostat je z vody pryč," tvrdí majitel firmy na vrtání studní Svatopluk Kühnel.