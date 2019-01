Firmám v ČR chybí zaměstnanci. Chtějí přivést tisíce Ukrajinců

Firmám v Česku podle Hospodářské komory chybí téměř půl milionu lidí. Komora se proto dohodla s ministerstvy na tom, že by letos do Česka dostala na práci až 40 tisíc Ukrajinců. Ještě to ale musí schválit vláda. A podle odborníků by to znamenalo i spoustu problémů.

Práce je dostatek, ale lidí málo. Na úřadech práce je registrovaných nejméně lidí za posledních 22 let. Firmám aktuálně chybí zhruba 440 tisíc zaměstnanců. Odborníci tvrdí, že tento rok se číslo vyšplhá až na půl milionu.

Nedostatek pracovní síly by tak mohli vyřešit cizinci. Vláda už v létě roku 2016 spustila takzvaný režim Ukrajina. Během dvou let díky němu přišlo přes 24 tisíc Ukrajinců. "Nám jde o to, aby režim Ukrajina byl navýšen na 40 tisíc. Ale je to na rozhodnutí vlády," uvedla viceprezidentka Hospodářské komory Irena Bartoňová Pálková.

"Když nyní budeme přijímat například Ukrajince, levnou pracovní sílu, tak tím zastavíme zvyšování mezd českým zaměstnancům. To znamená, je to veliké riziko a měli bychom dvakrát rozmyslet," odporuje ekonom Lukáš Kovanda.

"Nikdo nehovoří o těch problémech, které jsou následné, od bezpečnosti počínaje až po to, že třeba dokumenty, které mají svědčit o nějakém například dosaženém vzdělání, jsou falešné," souhlasí s ním i předseda ČMKOS Josef Středula. To připustili i zástupci Hospodářské komory.