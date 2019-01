Americká ekonomika v roce 2019: Zpomalení růstu aneb Když se Trump neblýskne

Část analytiků očekává v roce 2020 recesi v USA kvůli kombinaci příliš vysokých sazeb Fedu, vyprchání pozitivních efektů daňové reformy a obchodní války s Čínou. Fed zvýšil sazby v loňském roce o 100 bazických bodů na 2,5 %. V průběhu roku to vypadalo, že sazby porostou v roce 2019 nad 3 %, a do hry se tak dostala obava z přílišného zpřísnění měnových podmínek, což by mohlo ekonomiku USA nasměrovat k recesi. Hlavní faktory pro hospodářský výhled USA shrnuje David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny.

Fed nicméně koncem loňského roku začal svou rétoriku zmírňovat. Na prosincovém zasedání sice ještě plánoval zvýšit sazby v roce 2019 na 3 %, začal ale zdůrazňovat potřebu reagovat na ekonomická data. Tím si otevřel možnost revidovat výhled úroků níže. Výnosová křivka již dokonce nepočítá se žádným zvyšováním v letošním roce. Riziko chyby Fedu tak podle našeho názoru výrazně pokleslo.

USA vedle toho loni hned třikrát prošly módem uzavření federálních institucí. Ten poslední (částečný) začal 22. prosince a pokračuje i zkraje letošního roku. Důvodem je spor ohledně stavby zdi na hranicích s Mexikem, na niž americký prezident Donald Trump požaduje 5 miliard USD. Odblokování situace může trvat až několik týdnů.

Růst HDP USA letos podle nás zpomalí ke 2,5 %, a to s rizikem ještě nižší míry růstu.Nicméně podobně jako loni v případě eurozóny půjde pouze o návrat dynamiky k normální úrovni. Větší dopad na americkou ekonomiku než uzavření vládních institucí budou mít obchodní válka s Čínou a zvyšování sazeb Fedu.

Ač větší negativní dopady obchodní přestřelky zažívá Čína, i americké firmy již sčítají škody. Nicméně reálná ekonomika nesignalizuje riziko recese.

Finanční trhy nicméně mohou zbrkle reagovat na zpomalení růstu. Na druhou stranu Trump potřebuje podpořit růst, protože již v roce 2020 proběhnou další prezidentské volby, a tak se bude chtít blýsknout vyšším číslem.