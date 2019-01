Bez omluvy půl platu. Vondráček chce postih za absenci poslanců

V případě absence, která nebude odůvodněná, na zasedání Sněmovny nebo výboru se poslanci bude krátit plat. Navrhuje to předseda dolní komory Radek Vondráček. O lepší kontrolu docházky usiluje také opozice. Podobné sankce už platí i v řadě jiných zemí.

Absence a zase absence. Od ustavující schůze v listopadu roku 2017 zasedala Sněmovna 90krát. Za tu dobu se objevilo 135 omluvenek bez udání důvodu. I proto se nyní ve Sněmovně uvažuje o změně jednacího řádu, který by poslance za neodůvodněné absence trestal.

"Poslanci by se v případě, že se nezúčastní bez řádné omluvy jednání Poslanecké sněmovny nebo výboru Poslanecké sněmovny, by se denní mzda krátila o 50 procent," vysvětlil předseda Sněmovny Radek Vondráček.

Základní hrubý plat poslance pro letošní rok činí zhruba 83 tisíc korun, což jsou necelé tři tisícovky denně. V případě neodůvodněné absence by tak poslanec přišel asi o 1 400 korun. Lidé by ale často zašli ještě dál - poslancům by za nepřítomnost nezaplatili vůbec.

Podobné postihy už fungují v zahraničí. Zákonodárci v Bulharsku přichází kvůli nedisciplinovanosti o dvě třetiny platu. Nic jistého ale nemají ani v Izraeli. V Knesetu je jasně vidět, který poslanec nebo poslankyně jsou přítomni. Pokud je jejich absence příliš vysoká, snižuje se jim plat.