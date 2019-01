Moderní auta bourají, vraťme se nadšeně k žigulíkům

Pokud nějaký nástroj, či systém nefunguje, tak to může mít v principu dvě příčiny: Buď je sám o sobě vadný, nebo ho jen nepoužíváme dobře. My přitom obvykle alibisticky tvrdíme, že příčinou problémů je ta první možnost – věc/systém nefunguje, musíme vymyslet něco nového, aniž bychom se obtěžovali se změnou našeho přístupu, chování, práce, atd. V některých oblastech je to úsměvné, jinde ale jde o věci vážné. Třeba u demokracie, či kapitalismu.



Podívejme se na pár základních výchozích bodů: Komunismus, respektive centrálně plánované hospodářství nikdy efektivně fungovat nemůže, protože žádný jedinec, ani instituce není schopna zpracovat obrovské množství informací, které pro vytvoření dobrého plánu a pro jeho implementaci jsou třeba. I samotný koncept nějakého plánu je v mnoha oblastech pochybný s ohledem na to, jak rychle se mění preference spotřebitelů, výrobní technologie, podmínky na trhu.





V kapitalismu, či přesněji řečeno na volném trhu, jsou tržní ceny signálem a zároveň mechanismem, který zajišťuje rovnováhu a efektivní alokaci zdrojů. Řada čtenářů zde jistě namítne, že známe mnoho vážných případů, kdy tento systém nefunguje a musí se svou intervencí nastoupit stát. A má bezesporu pravdu. Jenže s touto námitkou bychom si vždy měli připomínat, že pokud existují desítky případů, kdy neviditelná ruka trhu nemá potřebnou sílu, pak existují stovky, či spíše tisíce případů, kdy jí má.Z výše uvedeného plyne, že podle mého názoru je třeba komunismus systémem v jádru nefunkčním, naopak kapitalismus v jádru funkčním, jen jej někdy špatně používáme. To jest, nenacházíme například tu správnou míru (a možná hlavně kvalitu) regulace, podrážíme mu nohy byrokracií, o obludně přebujelém systému dotací nemluvě. Za tragédii pak považuji, pokud kvůli tomuto našemu alibismu uvažujeme o tom, že bychom vyměnili svobodný trh (opět) za něco socialističtějšího, komunističtějšího.Je to v principu úplně stejné, jako když po demokracii požadujeme, aby nějak zahlazovala naše chyby. A když zjistíme, že toho samozřejmě není schopna, začneme snít o silných vůdcích a polototalitě. Jenže pokud se například stále tak trochu domníváme, že „kdo nekrade, okrádá rodinu“, že „na každém šprochu pravdy trochu“, či že „kdo uteče, ten vyhraje“, nedivme se, když demokracie a svobodné volby opět jen vyzvednou na povrch to, co je v nás. Pokud na ní pak nadáváme, přístup to je takový, jako když jezdím s Octavií jako čuně a po několika bouračkách dojdu k názoru, že řešením je návrat k žigulíku.Celou tuto úvahu jsem ale vlastně začal s myšlenkou na to, že v kapitalismu se již delší dobu roztáčí jedna spirála, která může mít skutečně destruktivní potenciál. A jde mimochodem o spirálu, která doposud značně prospívala akciovému trhu. Příští týden se na ní podíváme detailněji.