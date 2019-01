Powell: Dobrovolně z Fedu neodejdu. Mester: Sazby by nemusely růst, pokud to inflace dovolí

Šéf amerického Fedu Jerome Powell dnes uvedl, že pokud by jej prezident Trump požádal o dobrovolnou rezignaci, tak by takový krok odmítl učinit. Powell uvedl, že i přes častou kritiku z úst nového prezidenta v poslední době, doposud neobdržel žádné oficiální negativní komentáře k jeho práci ze strany Bílého domu.Členka měnového výboru Fedu a šéfka Clevelend Fedu Loretta Mester dnes uvedla, že Fed by mohl pozastavit další růst dolarových sazeb, pokud by se ukázalo, že inflace ekonomice dále neroste. Podle Mester je US ekonomika stále ve velmi dobré kondici, ale pokud by inflace nerostla a pracovní trhy by se udržoval v rozumné kondici, tak by centrální banka mohla zaujmout neutrální postoj k dalšímu vývoji sazeb.