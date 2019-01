Akcionáři Harvardu mají další možnost upsat akcie za korunu

V návaznosti na loňské zářijové rozhodnutí valné hromady odstartovalo v pátek další kolo úpisu nových akcií Harvardského průmyslového holdingu v likvidaci (HPH), tedy společnosti, která původně v roce 1996 vznikla sloučením Harvardských investičních fondů a Sklo Unionu Teplice. Akcionáři musí jednat, pokud nechtějí přijít o část svého podílu na společnosti.

Základní jmění HPH se totiž zvyšuje ze zhruba 16,5 mil. akcií na 41,5 mil. akcií. Toto navýšení kapitálu o zhruba 1,5 násobek tedy přináší výrazné ředění dosavadních podílů na případném likvidačním zůstatku. Na ten však již akcionáři HPH marně čekají přes dvě dekády. A stále je otázkou, kdy a zda se jej vlastně pod vedením již nových likvidátorů dočkají. Zatím vlastně likvidátoři naopak od akcionářů chtějí prostředky, aby vůbec měli z čeho likvidaci, tedy zejména soudní spory o peníze, financovat.

Jak jsme naposledy informovali v článku Akcionáři Harvardu se s finančními prostředky do společnosti zatím nehrnou, v prvním kole akcionáři upsali jen něco málo přes 2 mil. akcií. V druhé kole, které probíhá v sídle společnosti od 4. do 18. ledna, lze očekávat výraznější zájem. Především proto, že akcionáři již budou moci upsat za každou drženou akcii 5 nových, zatímco v prvním kole byl poměr stanoven jen na 1:1. Cena, kterou musí akcionáři za každou novou akcii zaplatit je, obdobně jako pro ostatní kola úpisu, stanovena na korunu.

Připomenout lze, že nové akcie HPH jsou vydávány v listinné podobě a mají formu hromadné listiny. Za zhruba měsíc to bude již 18 let, co tehdejší Komise pro cenné papíry rozhodla o zákazu obchodování i převodů akcií HPH. Přes dva roky již nicméně akcionáři mohou s akciemi HPH opět nakládat, resp. převádět na jinou osobu. Samotné obchodování na burze RM-Systém však obnoveno nebylo a asi hned tak nebude.

Zatímco u původních dematerializovaných akcií HPH vedených v CDCP musí akcionář v případě požadavku převodu na jinou osobu využít služeb některého obchodníka s cennými papíry, u nových listinných akcií HPH dochází k převodu rubopisem. Tedy pouhým vyznačením nového vlastníka na zadní straně listinné akcie. Ten by však měl informovat společnost, aby změnu zaznamenala i ve své databázi akcionářů.

Akcionáři HPH nicméně hlavně vyhlíží možný přítok finančních prostředků do společnosti a tedy vidinu likvidačního zůstatku. Naposledy jsme informovali o posunu v boji o 22 mil. USD (cca půl miliardy korun) pocházejících z prodeje nemovitosti v Aspenu, nejbližší nová „finanční“ zpráva může přijít nejspíše za měsíc. Pokračovat bude soud o zablokovaných 100 mil. Kč původního správce harvardských fondů, resp. společnosti HC&C.