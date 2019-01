Souhrn 4.1. - včerejší propady střídá silný růst, eurodolar se hledá, ropa silně roste, BCPP až na ČEZ v plusech

12.h - Evropa se těší na dohodu USA a Číny ohledně obchodu, eurodolar nejistý, ropa silně posiluje,

BCPP se veze díky ČEZ a Erste

Hlavní zprávy dne

Pražská burza zakončuje první zkrácený týden roku při podprůměrné likviditě ve slušném plusu.Evropské a americké trhy dnes umazávají včerejší silné propady. Nálada se otočila především díky zprávám o plánovaných jednáních mezi zástupci USA a Číny k vzájemnému obchodu a komentářům z centrální banky v tom smyslu, že pokud se to ukáže potřebné, bude Fed postupovat trpělivě a obezřetně v otázce dalšího zvyšování sazeb. Powellova slova podpořila také členka FOMC Loretta Mester, která naznačila, že Fed nebude zvyšovat sazby, pokud mu to inflace dovolí.Náladu kupodivu podpořila také americká makra, která ukázala silný růst počtu nových míst v největší ekonomice světa. Kupodivu proto, že data výrazně nad odhady včetně růstu mezd naznačují růst inflačních tlaků a tím i růst tlaku na centrální banku. Evropě příznivě zapůsobil pokles inflace v eurozóně dávající naopak ECB dostatek prostoru.US trhy včera zažily dlouhodobě jeden z nejhorších dnů v posledních několika málo letech. Akcie Apple ztratily plnou desetinu své hodnoty po snížení výhledu tržeb ve zhruba podobném měřítku kvůli problémům odbytu v Číně. Dnešek ale dal na včerejší mizérii zapomenout, což naznačuje, že rok 2019 bude opravdu zajímavý a pro investory také "psychicky" náročný.Eurodolar v první polovině dne vyčkával na US data. po jejich zveřejnění euro krátce oslabovalo, ale brzy se tento efekt vytratil. Koruna euru vstupuje do nového roku posilováním na úrovně z loňského září. Ropa dnes pokračovala v silné růstové náladě, se kterou vstoupila do nového roku po předchozích výrazných propadech. BCPP se přes určitou dopolední nechuť ve druhé polovině dne přeci jen naplno podvolila obecné růstové rallye. Výraznou měrou se na tom podílel pokračující zájem o akcie Erste , které si během dvou dnů polepšily o více jak 50 Kč . Růstu se ve finále neúčastnily pouze akcie Kofoly ČEZu , kterým se připomněly problémy v Bulharsku . Dopolední ztrátu dokázaly ve druhé polovině dne překonat akcie Avastu.