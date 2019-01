Video: Kycelt: Letošní rok by mohl přinést vlnu fúzí a akvizic

Včerejší zpráva o převzetí biotechnologické firmy Celgene společností Bristol-Myers Squibb má přesah do celé ekonomiky. Po poklesech od poloviny minulého roku se některé firmy dostávají na takové úrovně, že jsou zajímavé pro jiné společnosti s polštářem hotovosti, komentuje americké akciové trhy makléř Patria Finance Martin Kycelt. Jak by mohlo vypadat pole fúzí a akvizic v tomto roce? A jak by se mohly nadále vyvíjet valuace firem?

Z pražské burzy se pak Kycelt zaměřuje na vývoj akciového titulu Erste, který si v novém roce připisuje slušné zisky. Co za tímto růstem stojí?

