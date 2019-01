Prosincové shrnutí pro finanční trhy a výhled pro r. 2019

Americký Fed v prosinci podle očekávání počtvrté v roce 2018 zvedl úrokové sazby a pravděpodobně další dvě zvýšení nás čekají v letošním roce. Evropská centrální banka drží úrokové sazby stále na nule a ke konci roku 2018 ukončila program nákupu dluhopisů (kvantitativní uvolňování). ECB také několikrát indikovala, že bude držet sazby na nule minimálně do letošního léta. Vzhledem k tomu, že makroekonomická data z eurozóny byla v posledním období vesměs slabší, než se čekalo, první zvýšení sazeb by mohlo přijít ještě později, až na přelomu let 2019 a 2020. Co se týče japonské centrální banky, ta bude podle posledních prohlášení udržovat nulové sazby a nákupy vládních dluhopisů po ještě velice dlouhou dobu, neboť míra inflace se stále pohybuje velice hluboko pod 2% inflačním cílem.