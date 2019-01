Češi leží v nemocnici nejdéle z celé EU. O dva dny víc než Slováci

Češi tráví průměrně v nemocnici nejdelší dobu ze všech zemí Evropské unie. Hospitalizace trvá v průměru 9,6 dne. Naopak nejkratší dobu zůstávají v nemocnici Nizozemci - průměrně 4,5 dne.

Z 25 členských zemí, jejichž údaje má evropský úřad Eurostat k dispozici, Česko zebříček v délce hospitalizace vede. Na druhém místě je Chorvatsko, jehož obyvatelé tráví v nemocnici průměrně 9,3 dne. Nad hranici devíti dnů se dostaly ještě Francie a Německo.

Naopak po nejkratší dobu v nemocnici zůstávají Nizozemci (4,5 dne), Bulhaři (5,3 dne) a Dánové (5,5 dne). Pokud by se vzaly v potaz také státy, které o přistoupení do Unie usilují, byli by na posledním místě Turci s průměrně 4,2 dny hospitalizace.

Eurostat nyní zveřejnil data za rok 2016. Český Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ale uvádí kratší průměrnou délku hospitalizace - v roce 2016 to podle něj bylo 8,6 dne. O rok později byla průměrná doba 8,7 dne.

Češi podle Eurostatu tráví v nemocnici přibližně stejně dlouhou dobu jako pacienti v Srbsku, kteří stonali průměrně 9,5 dne. A například Slováci nebo Poláci jsou hospitalizováni průměrně o více než dva dny kratší dobu.