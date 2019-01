Citi mírní letošní cíl pro S&P 500 na 2 850 bodů, pro DJIA pak na 26 000 bodů. 3. rok vlády bývá nejlepší

Hlavní akciový stratég americké banky Citigroup Tobias Levkovich snížil výhled banky pro letošní vývoj US indexů. Cíl pro širší index S&P 500 byl snížen z předchozích 3 100 na 2 850 bodů, cíl pro prestižní DJIA se pak snížil z 28 100 na 26 000 bodů. Aktuálně se S&P 500 pohybuje kolem 2 450 bodů a DJIA kolem 22 690 bodů.Levkovich argumentuje především změnou obecné nálady trhu inklinující nyní k více panickému náhledu na věc.Snížení cílovek také reflektuje vliv silných výprodejů v průběhu 4Q loňského roku, které umazaly z celkové tržní kapitalizace amerických akciových trhů kolem 5 biliónů USD Podle Levkociche by trhy mohly těžit z faktu, že vstupují do 3. roku vlády stávajícího prezidenta Trumpa. Z historických zkušeností se 3. rok vlády jeví v průměru jako ten akciově nejpříznivější s průměrným zhodnocením indexu S&P 500 kolem 10% oproti 5,5 a 4,5% v prvních dvou letech vlády a 7,8% v roce posledním.Levkovich také uvedl, že ocenění PE v rámci indexu na úrovni 18 při současné úrovni inflace vcelku odpovídá a další modely ukazují poměrně velkou pravděpodobnost růstu v následujících 12 měsících.Ke snížení stále optimistického výhledu pro index S&P 500 v tomto roce z 3 150 na 3 000 bodů přistoupili také analytici společnost BMO CM. Podle nich mají US trhy stále prostor pro růst, protože nic nenaznačuje možnou recesi ekonomiky Podle dlouhodobých statistik index S&P 500 v průměru roste o 13,4% v roce následujícím po poklesu. Průměrný výsledek pro index od roku 1945 hovoří přitom o zhodnocení o 8,6%.