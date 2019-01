Inflace v eurozóně v prosinci zpomalila na 1,6 procenta

Meziroční růst spotřebitelských cen v eurozóně v prosinci zpomalil na 1,6 procenta z listopadových 1,9 procenta. Inflace se tak dostala na nejnižší úroveň za osm měsíců. Vyplývá to z rychlého odhadu, který dnes zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. Analytici podle průzkumu agentury Reuters očekávali mírnější zpomalení, a to na 1,8 procenta.



Evropská centrální banka (ECB) usiluje o to, aby se inflace v eurozóně pohybovala těsně pod dvěma procenty. ECB minulý měsíc ohlásila ukončení programu nákupů dluhopisů, kterým inflaci několik let podporovala. Centrální banka ale zopakovala, že její úrokové sazby by měly přinejmenším do léta tohoto roku zůstat na rekordních minimech. Základní úroková sazba ECB v současnosti činí nula procent.





Za prosincovým poklesem inflace stojí především výrazné zpomalení růstu cen energie Inflace bez zahrnutí energie a potravin, kterou ECB při rozhodování o měnové politice pozorně sleduje, zůstala na 1,1 procenta. Byla tak v souladu s očekáváním.