Čínský pesimismus dopadá i na americké akcie

V posledních dnech jsme na trzích mohli zpozorovat zelená čísla, po strmém pádu z poloviny prosince, tak byla korekce směrem nahoru na místě. Dnes, resp. z druhého na třetího ledna se na trzích děly velmi nepředvídané události. Rovněž byly zveřejněny důležité makroekonomické údaje, které částečně vysvětlují dění na trzích.

Akce Apple otevírají propadem o více než 6 procent.

Akcie společnosti Apple zažily jeden z velkých propadů na denním grafu. Musím zmínit, že se situace může změnit, protože je jen začátek obchodního dne. Trhu se může podařit část ztrát smazat, ale i prohloubit.

Jeden z hlavních důvodů poklesu akcií byl zhoršený výhled do budoucnosti, kde podle nejnovějších odhadů obrat klesne na 84mld v prvním čtvrtletí, což je o cca 10 procent méně, než predikce v listopadu 2018.

Další z důvodů propadu je zveřejnění negativních hodnot čínského Cainix Manufacturing PMI. Klasický PMI (The Purchasing Managers Index) zachycuje "podnikatelské" podmínky ve výrobním sektoru (v manufakturách). Jelikož tento sektor dominuje v části HDP, je to důležitý indikátor, který měří všeobecné ekonomické prostředí, lépe řečeno podmínky v dané zemi. Hodnoty nad 50 představují býčí stav a hodnoty pod 50 stav medvědí. Překvapení se tak zrodilo v čínské ekonomice, která skončila hluboko pod očekáváním investorů, tedy na úrovni 49.7 (očekávání bylo 50.1). Není to však nic neobvyklého, v nedávné době tento vývoj Čína párkrát zopakovala a následně se z toho dokázala vzpamatovat. Propad mohla způsobit vysoká odchylka mezi očekáváním a realitou.

V Číně se nacházejí výrobní podniky Apple (jako i jiných světových gigantů), takže zhoršený výhled mohl být překvapením, což částečně ovlivnilo i cenu jiných společností.

Dnešní den (čtvrtek) je specifický zejména podivuhodným "fail crashem" více měn, který přispěl k poklesu. Spekuluje se, že někteří velcí institucionalisté používali hedging (své dlouhé pozice na růst Apple zajišťovali proti-pozicemi na Forexu). Jedná se zejména o JPY, AUD a TRY, které zažily "divokou jízdu“, a také díky ne tak likvidnímu trhu. Investoři a obchodníci na burze tak mají o to větší důvod přesouvat kapitál do "bezpečných přístavů".

CEO Apple, Tim Cook obvinil Čínu, jako hlavní důvod zhoršeného výhledu pro společnost, protože čínská ekonomika signalizuje známky zpomalení, které bylo potvrzeno globálním PMI, které rovněž klesá. Zajímavostí je, že Tim vychází veřejně s těmito informacemi (o obratu v 1Q) až v roce 2019, což je pozdě a je velmi pravděpodobné, že o situaci věděl, a to nemluvím o Číně, ale o očekávaných výsledcích za 1Q.

Pro zajímavost níže přikládám "insider trading“, tedy jak s akciemi společnosti obchodovali manažeři Apple. Ti využili euforii a nadhodnocené akcie Applu prodávali na historických číslech. Ano, mezi nimi je i TIMOTHY COOK, tedy CEO Apple. Jednoznačně tak věděl, že k poklesu dojde a určitě i ke zpomalení (i když oficiálně neznal čísla čínské ekonomiky).

Na jeho obhajobu mohu říci, že toto bylo již před pár měsíci a akcie Apple (od svého vrcholu) klesly o více než 38 procent. Není to nic neobvyklého, Apple ani z daleka není jedinou společností, která to tak dělá, ba naopak se jedná o častý jev v situaci, kde manažeři vlastní a disponují akciemi s určitým podílem.

Když se spojí zhoršené očekávané výsledky, zpomalení čínské ekonomiky, ale i "zatím neznámý – fail crash" na forexových trzích, propad o 6 procent není až tak markantní číslo. Zajímavé bude sledovat cenu akcií této společnosti v nejbližších dnech.