Situace na trzích práce v USA i v Německu zůstává příznivá (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnešek je prvním dnem v novém roce, který nabídne celou plejádu zajímavých statistik. Tvorba pracovních míst ve Spojených státech by měla vykázat oživení po listopadovém propadu a i německý trh práce zůstává napjatý, když čekáme další pokles počtu nezaměstnaných. Na inflaci v eurozóně to ale nemá vliv. Ta v prosinci poklesla zejména v důsledku propadu cen energií. U nás sice data zveřejněna nebudou, ale můžeme se těšit na zápis ze zasedání ČNB. Ten by mohl opravit holubičí dojem, který trhy získaly po tiskové konferenci J. Rusnoka.

Inflace v eurozóně zpomaluje pod tíhou klesajících cen energií

Počet nově vytvořených pracovních míst ve Spojených státech by měl po listopadovém zaváhání za prosinec vykázat znovu velmi slušný růst. Nárůst očekáváme ve všech sektorech s výjimkou maloobchodu. Zde v prosinci tradičně dochází k poklesu, který vyrovnává listopadová silná čísla.

Očekáváme, že kompozitní PMI z eurozóny za prosinec by díky lepšímu výsledku z oblasti služeb měl zaznamenat revizi směrem nahoru. I tak se ale tento vpředhledící ukazatel nachází pod svým dlouhodobým průměrem. Vyjadřuje tak obavy podnikatelů, které plynou zejména z velmi nejisté politické situace nejenom v Evropě.

První odhad inflace v eurozóně by měl ukázat na výrazné zpomalení v cenového růstu v prosinci. Hlavním důvodem je pokles cen energií, které sledují ceny propad cen ropy na světových trzích. Ani v následujících měsících neočekáváme změnu tohoto trendu. Nízké ceny ropy a posilující euru budou brzdit zvyšování cenové hladiny. Celková inflace by se měla vrátit pod 1,5 %.

V Německu podle našeho odhadu pokračoval pokles počtu nezaměstnaných, nicméně tento mírný úbytek neměl vliv na míru nezaměstnanosti. Ta se drží stabilně na 5 %. Německý trh práce se podle všeho ochlazuje. Ukazuje na to statistika volných pracovních míst, která zaznamenala již dva měsíce za sebou pokles.

Americký ISM zklamal a dolar tak oslabil

Mírné zklamání, které včera přinesl americký ISM index z průmyslu mělo za následek posílení eura proti dolaru. Společná evropská měna se včera vrátila k úrovni 1,140 USD/EUR. Propadu nezabránila ani velmi dobrá čísla o nových místech v soukromém sektoru, jak je změřila firma ADP.

Zápis z jednání ČNB by mohl poslat úrokové swapy výš

Na domácí scéně budeme dnes očekávat zveřejnění zápisu z posledního měnověpolitického jednání bankovní rady. To nepřineslo zvýšení sazeb, nicméně dva členové nejvyššího orgánu ČNB přeci jenom chtěli úroky dostat výše. Dozvíme se, kdo to byl a jaká je šance, že se k těmto dvěma pánům na příštím zasedání přidají další. Vystoupení guvernéra Rusnoka bezprostředně po zasedání si trhy vyložily jako spíše opatrné. My jsme ho viděli jako neutrální. Dnešní zápis by měl potvrdit náš pohled. Domníváme se, že by dokonce mohl podpořit naše očekávání, že v únoru se již ke zvýšení sazeb najde dostatek hlasů.

V Polsku bude zveřejněna statistika cenového vývoje za prosinec. Domníváme se, že inflace v posledním měsíci minulého roku zrychlila díky sezónnímu nárůstu cen potravin. Cenový růst by měl akcelerovat i v prvním čtvrtletí letošního roku. Nahoru jsou ceny energií a projevovat se začne také výrazný mzdový růst.

Statní rozpočet loni skončil v přebytku

Malé překvapení si pro trhy i veřejnost včera připravilo Ministerstvo financí ČR. Zveřejněny totiž byly výsledky hospodaření statní kasy za loňský rok. To skončilo mírným přebytkem 2,9 mld. CZK. Výrazně se na něm podílela velmi dobrá dynamika příjmů rozpočtu, která těžila ze slušného ekonomického růstu. Přebytek byl zaznamenán i přes vysoký růst výdajů. Potěšující je zejména zvyšování veřejných investic. Více jsme o rozpočtu napsali zde http://bit.ly/2SFs24d.