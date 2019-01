Rozbřesk: Konjunktura v USA se zadrhává, jasně signalizuje pád indexu ISM

Až do včerejšího dne se zdálo, že klacky, které americké ekonomice házejí pod nohy tvůrci hospodářské politiky této země, mnoho škody nenapáchají. Snížení daní naordinované Republikány fungovalo jako solidní makroekonomický štít proti nejistotě ve věci celní politiky, měnové restrikci Fedu a v neposlední řadě absurdním rozpočtovým hrátkám znamenajícím nefunkčnost některých úřadů americké federální vlády. Včerejší velmi slabá data ze strany respektovaného indexu podnikatelské nálady v americkém průmyslu (ISM) však tento konejšivý pohled na největší ekonomiku světa dost zásadně nabourala.



Až do včerejšího dne šlo v podstatě ignorovat důležité negativní tržní signály - ať už od akcií, které se vesměs ocitly v medvědím trhu anebo od ploché, resp. invertované výnosové křivky. Fundamentálně vzato se až dosud šlo chlácholit bludy o tom, že jde o falešné tržní signály, které vyplývají z nijak nespecifikovaných “technických faktorů” či “nízké likvidity na konci (či začátku) roku”. V případě ISM přitom nejde ani tak o to, že podnikatelský optimismus v americkém průmyslu propadl v prosinci na dvouletá minima, ale varovně vyhlíží zejména struktura indexu. Konkrétně, strach nám nahání poměr (eventuálně rozdíl) subindexů nových pohledávek a zásob. V prosincovém reportu totiž index nových pohledávek poklesl pod index zásob, což je z pohledu makroekonomického fundamentu jeden z nejspolehlivějších signálů o tom, že americká ekonomika jde a půjde cyklicky dolů. Neboli, jednodušeji řečeno vedení amerických podniků aktuálně cítí, že nové zakázky nepřibývají a naopak zásoby dále zvolna rostou…



Samozřejmě leckdo může namítnout, že index ISM je konec konců jen tzv. měkký ukazatel vyjadřující pouze nálady v ekonomice. Částečně je to pravda a například dnes odpoledne zveřejněné statistiky z amerického trhu práce lze považovat za důležitější čísla a tudíž je zde i určitá naděje, že solidní data v čele s nízkou mírou nezaměstnanosti a solidním růstem mezd trhy přece jenom uklidní. Na druhou stranu index ISM je časová řada táhnoucí se od roku 1948 a její korelace s hospodářským růstem USA je až příliš silná na to, aby šlo na signál, který aktuálně vysílá, snadno zapomenout.





Koruna se včera vydala vstříc silnějších úrovním a poprvé od loňského října se dostala pod hranici 25,70 EUR/CZK . Velmi slabá čísla podnikatelské nálady v americkém průmyslu - index ISM propadl nejvíce od roku 2008 - nechala českou měnu prozatím v klidu. Pokud by se však mělo ekonomické klima ve zbytku světa dále zhoršovat, koruna by jen těžko zůstala stranou negativních dopadů.Při absenci významnějších domácích ekonomických dat snad stojí za zmínku včera zveřejněné výsledky hospodaření státního rozpočtu za rok 2018. To dle Ministerstva financí skončilo s přebytkem 2,9 mld., ke kterému - navzdory růstu výdajů - přispěl zejména přetrvávající hospodářský růst ekonomiky Volatilita z akciových trhů prozatím jen částečně přeskočila trhy devizové. S výjimkou japonského yenu jsou pohyby na hlavních měnových párech včetně eurodolaru minimální. Při pohledu na střední Evropu by se dokonce dalo říci, že měny z emerging markets si díky klesajícím úrokovým sazbám vedou velmi dobře.Dnešek bude makroekonomickými daty zarámován inflací v eurozóně a statistikami z amerického trhu práce . Nižší inflace v EMU a stále relativně dobrá data v podobě nízké míry nezaměstnanosti a růstu mezd v USA by neměly eurodolaru dát šanci posílit. Euro však může pozitivně reagovat na zprávy z Číny (v pondělí má proběhnout další kolo obchodních jednání s USA a Peking údajně uvažuje o dalších stimulech, jako je snížení povinných minimálních rezerv bank). Brent si včera připsala další zisky, a to navzdory dramatickému zhoršení podnikatelské nálady v americkém průmyslu (index ISM). Obavy o zpomalení růstu ve Spojených státech totiž nakonec přebil jak propad zásob v USA (-4,5 mil. barelů dle API), tak prosincová čísla k produkci kartelu OPEC. Ta totiž potvrzují, že se kartel rozhodl výrazně snížit těžbu ještě před oficiálním startem platnosti těžebních škrtů. Zejména díky Saúdské Arábii tak poklesla společná produkce v prosinci o podstatných 530 tis. barelů denně, nejvíce od ledna 2017.Americké indexy včera nedostaly šanci se ani na chvilku nadechnout. Nejlépe nakonec dopadl nejširší S&P500, který oslabil -2,5 %. Dow Jones Nasdaq zakončily obchodování obdobně. První z nich ztratil 2,8 % a druhý dokonce 3 %. Apple včera ztratil 10 %. Důvodem jsou obavy ze zpomalující čínské ekonomiky Podobný příběh píše i Delta Airlines, ta si včera sáhla na svoje 52týdenní minimum a oslabila o 8,9 %. S sebou vzala celý sektor aerolinií, když například její konkurent American Airlines také odepisoval, konkrétně 7,5 %.

Pozitivní příběh naopak včera pro investory napsaly akcie biofarmacie Cegene, kde převládala pozitivní nálada z důvodu nabídky na převzetí od společnosti Bristol-Myers. Celegene tak rostl až o 30 % v před obchodní fázi, v průběhu dne ale částečně tyto zisky ztratil a uzavřel obchodování na úrovni +20,7 %.