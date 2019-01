Ranní glosa: Volný pád indexu ISM signalizuje, že konjunktura se zadrhává i v Americe

Až do včerejšího dne se zdálo, že klacky, které americké ekonomice házejí pod nohy tvůrci hospodářské politiky této země, mnoho škody nenapáchají. Snížení daní naordinované Republikány fungovalo jako solidní makroekonomický štít proti nejistotě ve věci celní politiky, měnové restrikci Fedu a v neposlední řadě absurdním rozpočtovým hrátkám znamenajícím nefunkčnost některých úřadů americké federální vlády. Včerejší velmi slabá data ze strany respektovaného indexu podnikatelské nálady v americkém průmyslu (ISM) však tento konejšivý pohled na největší ekonomiku světa dost zásadně nabourala.Až do včerejšího dne šlo v podstatě ignorovat důležité negativní tržní signály - ať už od akcií , které se vesměs ocitly v medvědím trhu anebo od ploché, resp. invertované výnosové křivky. Fundamentálně vzato se až dosud šlo chlácholit bludy o tom, že jde o falešné tržní signály, které vyplývají z nijak nespecifikovaných “technických faktorů” či “nízké likvidity na konci (či začátku) roku”. V případě ISM přitom nejde ani tak o to, že podnikatelský optimismus v americkém průmyslu propadl v prosinci na dvouletá minima, ale varovně vyhlíží zejména struktura indexu. Konkrétně, strach nám nahání poměr (eventuálně rozdíl) subindexů nových pohledávek a zásob. V prosincovém reportu totiž index nových pohledávek poklesl pod index zásob, což je z pohledu makroekonomického fundamentu jeden z nejspolehlivějších signálů o tom, že americká ekonomika jde a půjde cyklicky dolů. Neboli, jednodušeji řečeno vedení amerických podniků aktuálně cítí, že nové zakázky nepřibývají a naopak zásoby dále zvolna rostou…Samozřejmě leckdo může namítnout, že index ISM je konec konců jen tzv. měkký ukazatel vyjadřující pouze nálady v ekonomice . Částečně je to pravda a například dnes odpoledne zveřejněné statistiky z amerického trhu práce lze považovat za důležitější čísla a tudíž je zde i určitá naděje, že solidní data v čele s nízkou mírou nezaměstnanosti a solidním růstem mezd trhy přece jenom uklidní. Na druhou stranu index ISM je časová řada táhnoucí se od roku 1948 a její korelace s hospodářským růstem USA je až příliš silná na to, aby šlo na signál, který aktuálně vysílá, snadno zapomenout.