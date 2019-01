Jak se vymanit z povánočních dluhů? Osm jednoduchých kroků

Necelá pětina Čechů si půjčuje na vánoční dárky. Jenže velkou část z nich čeká v lednu nepříjemné zjištění, kdy si uvědomí, že neví, jestli budou schopni vzniklé dluhy splácet. Pokud se v podobné situaci ocitáte i vy, přečtěte si několik rad, jak z dluhové pasti co nejrychleji ven. Podle stránek Česká justice si na výdaje spojené s Vánoci půjčuje 17 % Čechů v produktivním věku, což je neuvěřitelných 1,2 milionů osob. Ještě více zarážející je, že 316 tisíc z nich čelí nebo v minulosti čelilo exekuci. Jde o pětinu více lidí než v minulém roce. Češi si často půjčují bez rozmyslu a unáhleně, bez důkladného přečtení smlouvy a u nebankovních společností. "Nejvíce klientů k nám přichází s půčkami a úvěry od nebankovních společností, které si za poskytnutí půjčky účtují mnohdy vysoké poplatky a ještě vyšší úroky. Obecně tak radíme zvážit půjčky u nebankovních společností, důkladně si číst veškeré informace," vysvětluje Michaela Lacinová z Občanské poradny Brno. Web srovnávající půjčky uvádí, že lidé se dost často nechají nalákat na půjčky i kvůli zdánlivě výhodným nabídkám. "Prodejci často lákají na akce, kdy chtějí lapit zákazníka do úvěrových sítí. Nabídnou mu na první pohled "levnější" zboží za sjednání půjčky. Nejčastěji se to děje u elektroniky. Problémem ale je, když pak lidé splácí produkt déle, než je jeho životnost."

Že spontánní půjčka na nepotřebné vánoční dárky nebyl úplně dobrý nápad, si většina lidí uvědomí už po začátku nového roku, kdy zjistí, že nezvládá splácet. Podle odborníků je však nejdůležitější zachovat klid a nepodléhat panice. A v žádném případě si nepůjčovat další peníze na to, aby se jimi splatila předchozí půjčka.

1. Udělejte si pořádek ve financích

"Prvním krokem k vymanění se z dluhů je udělat si ve financích pořádek. Vezměte tužku a papír a napište si, kolik peněz aktuálně máte, kolik vyděláváte a celkovou výši vašich dluhů a výši vašich měsíčních splátek. Od příjmu nezapomeňte odečíst pravidelné a nezbytné výdaje, jako je nájem, inkaso a podobně," radí Dennis Hussey, britský finanční poradce. "Před účty rozhodně neutíkejte. Jen to zhorší vaše problémy," upozorňuje.



2. Upřednostněte splátky půjček před ostatními výdaji

Připravte si podrobný plán, kolik a za co za měsíc utratíte. Od účtů za domácnost až po nákup potravin. Do lednového rozpočtu nezapomeňte započítat roční výdaje jako například dálniční známka, pojištění auta a jiné.

Pokud vás trápí dluhů vícero, Hussey radí, abyste nejprve zaplatili ty prioritní, například hypotéku na byt. "Poté navrhuji splatit půjčku s nejvyššími náklady, což je dluh, za který zaplatíte nejvíce poplatků a úroků," radí oborník.

3. Přivydělejte si

Pokud je to jenom trochu ve vašich silách, od věcí není přibrat si více směn v práci nebo brigádu. Jde o aktuální a nouzové řešení, než se člověk dostane z nejhoršího ven.

Případně můžete zkusit prodat přes internet nepotřebné věci. Zbytečné vánoční dárky nebo třeba elektroniku, kterou nutně ke svému životu nepotřebujete.

4. Šetřete na energiích, potravinách a dalších životních nákladech

"Udělejte si čas a podívejte se, jestli byste na energie, za které platíte, nemohli dostat lepší nabídku,“ radí Hussey. Na změně dodavatele energie se dá ušetřit až několik tisíc ročně. Zkuste rovněž energiemi neplýtvat. Omezit přetápění a plýtvání vodou prospěje nejen vaší peněžence, ale také životnímu prostředí.

Zkuste si ověřit, jestli nemáte nárok na dávky. Například o příspěvek v hmotné nouzi můžete požádat, i pokud máte dluhy. Na různých webových stránkách jsou k dispozici kalkulačky, které vám spočítají, jestli můžete o příspěvek zažádat. "V případě, že příjmy nepostačují na základní životní potřeby člověka, může požádat o příspěvek v hmotné nouzi," vysvětluje Michaela Lacinová.

"Většinou se jedná o lidi, kteří žijí na hranici životního minima. To je umožněno i zadluženým lidem. Podmínek pro získání příspěvku je samozřejmě více, nicméně dluhy nejsou překážkou," uvádí.

6. Nebojte se nechat si poradit!

Své dluhy se nesnažte za každou cenu utajit a nebojte se požádat o radu. Na pomoc má nárok každý, kdo se ocitne v tíživé životní situaci. V České republice si můžete nechat poradit v občanských poradnách. Naleznete je ve většině okresních městech a jsou zcela zdarma.

Pracovnice brněnské občanské poradny Michaela Lacinová připomíná, že s řešením problémů s nesplacenými pohledávkami je dobré neotálet.. "Nejčastěji se setkáváme s případy lidí, kteří přijdou doslova za 5 minut dvanáct nebo přijdou v situaci, kdy už není možné moc udělat. Takže nejdůležitější asi je začít řešit problémy s dluhy co nejdříve a nebát se přijít si pro radu," popisuje své zkušenosti poradkyně.

"Vzhledem k tomu, že poradenství je naprosto anonymní a diskrétní, nemůžeme zjišťovat, z jakých sociálních skupin k nám lidé chodí nebo kdo je k nám poslal," doplňuje Lacinová.

Poradna ale neznamená poskytování bezplatných advokátních služeb. "Často si lidé myslí, že je budeme např. zastupovat před soudy a podobně, to ale není náplň naší práce," upozorňuje.



7. Seznamte své věřitele se svou situací

Pokud máte více prioritních dluhů, které nezvládáte splácet, nebojte se zkontaktovat své věřitele. Můžete zjistit, jestli se nedá sjednat nižší výše splátek nebo oddálit dobu splatnosti.

Některé banky také nabízejí možnosti sloučení všech půjček do jedné. Takzvaná konsolidace půjček funguje tím způsobem, že oslovíte nového poskytovatele, který za vás uhradí všechny současné závazky včetně poplatků navíc. Tyto náklady sečte a ve stejné výši vám nabídne úvěr s lepšími splátkovými podmínkami.

Dejte si však pozor na takzvané refinancování půjček. Tam nedochází ke sloučení všech půjček, ale k nahrazení pouze jediné. Nahradíte tedy pouze jeden úvěr jiným úvěrem, byť s často lepšími splátkovými podmínkami.

Určitě je ale důležité výhodnost takového kroku předem propočítat. Například se mohou splátky snížit, ale prodlouží se doba jejich platnosti, což má za následek větší přeplacení.



8. Neplaťte za předražené správy pohledávek

Některé společnosti nabízí plán vašeho rozpočtu, avšak si za to účtují dost vysoké poplatky předem. Pečlivě zvažte, za co a komu zaplatíte, aby to nehrozilo váš už tak dost napnutý rozpočet.