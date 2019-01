Amerika pod palbou pesimistů, Apple odepsal dalších 10%

Americké indexy dnes nedostaly ani na chvilku nadechnout. Nejlépe nakonec dopadl nejširší S&P500, který oslabil -2,5 %. Dow Jones Nasdaq zakončily obchodování obdobně. První z nich ztratil 2,8 % a druhý dokonce 3 %. Dnešní propad je v posledních týdnech poměrně běžnou záležitostí, příčiny jsou ale běžně odlišné, tedy pochází z politického prostředí. Dnešní lavina totiž nastartovala ranou naopak v korporátní sféře. Na včerejší neutěšené zprávy z automobilky Tesla dnes navázal technologický Apple Apple tedy dnes ztratil 10 %. Důvodem jsou obavy ze zpomalující čínské ekonomiky . Zpomalující Čína se promítla do projekce výnosů Applu za první kvartál poměrně výrazně, když původní očekávání 91,3 miliard USD bylo revidováno směrem dolů, a to na 84 miliard USD . V této situaci jistě nepomáhá ani strašák obchodní války, což by nás zavedlo zpět k politický rizikům, přesto ale v kontextu dalších zpráv je cítit, že hlavní důvodem současného stavu jsou obavy ze špatně probíhajícího kvartálu, který se nadto již blíží ke konci. Na tuto výsledkovou sezonu se tedy budeme muset obrnit ještě o něco silnějšími nervy, než je v poslední době běžné.Na okraj zmíním, že podobný příběh píše i Delta Airlines, která také předběžné odhady výsledků a stejně jako Applu se výnosy nesetkali s konsenzem a proto si Delta dnes sáhla na svoje 52 týdenní minimum a oslabila o 8,9 %. S sebou vzala celý sektor aerolinií, když například její konkurent American Airlines také odepisoval, konkrétně 7,5 %.Pozitivní příběh naopak dnes pro investory napsaly akcie biofarmacie Celgene, kde převládala pozitivní nálada z důvodu nabídky na převzetí od společnosti Bristol -Myers. Celgene tak rostl až o 30 % v předobchodní fázi, v průběhu dne ale částečně tyto zisky ztratil a uzavřel obchodování na úrovni +20,7 %. Zajímavé je to i z toho pohledu, že současná situace na trhu (a ne jenom v sektoru farmacií), může vybízet společnosti s nakumulovanou hotovostí k agresivnější akviziční politice. Hned první týden roku 2019 nám tedy ukazuje, že i v tomto by mohl být tento rok výjimečný.