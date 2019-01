Velký propad z ceny 6000 USD/BTC, našel již Bitcoin své dno?

V roce 2017 během období fenomenálního růstu Bitcoinu platila poučka: „Neshortuj[1] Bitcoin“, v současné době, kdy Bitcoin vytrvale oslabuje, by se mohlo zdát, že platí opačné: „Nelonguj Bitcoin“, opak je však pravdou. Stejně jako během růstu, tak i během pádu se většina lidí snaží svést na vlně. Právě tito lidé se nejvíce spálí, jelikož se nechají strhnout davem. Ti, kdo otevřeli short na ceně 3100 dolarů, udělali prakticky stejnou hloupost jako lidé, kteří v prosinci 2017 otevřeli long na ceně 19 000 dolarů. Internetová fóra byla počátkem prosince 2018 plná mnoha názorů predikujících pád Bitcoinu pod 3000 dolarů, 2500, 1500… a lidé se předháněli v odhadech, kam až může cena spadnout, což bylo v přímém kontrastu s prosincem 2017, kdy podobní lidé predikovali Bitcoin za 30, 50, 100 tisíc dolarů do několika měsíců. Nemám křišťálovou kouli a nehodlám předpovídat, jestli jsme stále v medvědím trhu a cena bude dále klesat, nebo jestli nastala pomyslná „otočka“.

Faktem ale je, že trh byl poslední týdny z pohledu spekulací na pokles dost přehřátý. Osobně jsem otevřel long pozici na Bitcoinu a byl jsem překvapen vysokým negativním úrokem. Ano, přesně tak. Burza mi platila peníze za to, že si od ní půjčuji peníze. V některých okamžicích byl úrok až půl procenta denně. Mé prostředky, které jsem použil na pákový obchod, tedy za 2 dny dosáhly stejného zhodnocení, jako kdybych je nechal rok ležet v termínovaném vkladu. Objem prostředků v shortech (neboli spekulací na pokles) dokonce dosáhl svého dosavadního maxima. Situace byla obdobná prosinci 2017, avšak naruby.

Bitcoin v roce 2017 byl opravdu velkou, nafouknutou bublinou. Během 3 měsíců vzrostl o 600 %, což se v žádném případě nedá považovat za organický růst, přičemž 17. prosince tomu byl přesně rok od dosažení nejvyšší hodnoty a od té doby následoval strmý pád. Bitcoin se dlouho držel kolem ceny 6000 dolarů, ale v listopadu došlo k jejímu proražení v důsledku forku Bitcoinu Cash a následné paniky, která byla způsobena tzv. Hash wars, neboli válkou o výpočetní výkon mezi dvěma frakcemi Bitcoinu Cash, Bitcoinem Cash ABC a Bitcoinem SV. Oba tábory měly/mají velké množství Bitcoinů, které byly pravděpodobně donuceny prodat za účelem zakoupení dostatečného výpočetního výkonu nutného k převzetí kontroly nad blockchainem Bitcoinu Cash. Je otázkou, jestli bude tato válka pokračovat a jestli byli Craig Wraight a Roger Ver těmi velkými prodejci, kteří dostali cenu dolů, nebo to celé byla jenom mediální kampaň ke sražení ceny Bitcoinu a skutečným prodejcem, který spustil propad, byl někdo jiný. Faktem ale je, že Hash wars byly hlavním důvodem paniky na trhu a nejistota stále přetrvává.

Negativnímu sentimentu na trhu přispěl i vývoj na akciovém trhu, kdy po mnohaletém býčím trhu nastal propad způsobený zejména oslabováním technologických společností. Vývoj ceny Bitcoinu tedy koreloval s vývojem na akciovém trhu, což vzhledem k vývoji není nic překvapivého. Ačkoliv se současný propad ceny může zdát jako katastrofa, faktem zůstává, že i současná cena je takřka trojnásobná oproti maximu z roku 2016. Bitcoin se pomalu ale jistě etabluje jako významné finanční aktivum a jako prostředek vstupu do světa kryptoměn, protože všechny ostatní kryptoměny se obchodují právě v páru s BTC.

Jak se tedy bude cena Bitcoinu dále vyvíjet? Pokusím se shrnout fakta. Bitcoin je v současné době silně podhodnocený – jak už jsem psal výše, v prosinci byl vystaven silnému prodejnímu tlaku, což vyvolalo až absurdní situaci na trhu, kdy se za zapůjčení peněz/BTC k otevření dlouhé pozice platil negativní úrok. Pád pod 6000 dolarů nebyl vyvolán negativní zprávou ohledně vývoje technologie nebo trhu, nýbrž zprávou o plánované tržní manipulaci, což by např. na akciovém trhu bylo něco naprosto nemyslitelného. Vzpomeňte si na nedávný případ Elona Muska, který dostal pokutu od SEC a musel odstoupit ze svého místa v Tesle kvůli jednomu tweetu. Byla zde obava o možnou tržní manipulaci. Tato situace je v přímém kontrastu s trhem kryptoměn, kde byl listopadový pád způsoben mediálními prohlášeními Craiga S. Wrighta o plánované tržní manipulaci a pokusu o sražení ceny pod 1000 dolarů. Kryptoměnový trh je v této oblasti stále v plenkách, ale rok 2018 znamenal v jistém ohledu přelom. Způsob vypořádání poškozených v kauze Mt. Gox, kdy došlo nejprve k prodeji Bitcoinů za tržní cenu a následné umožnění náhrady v samotných Bitcoinech, žaloby na youtubery spojené s krachem projektu Bitconnect a mnohé další události svědčí o větším zprůhlednění kryptoměnového prostředí. Z divokého západu se pomalu ale jistě stává regulérní finanční trh. Osobně jsem přesvědčen, že v roce 2019 zaznamená Bitcoin vývoj směrem k přehlednější regulaci a prostředí se očistí od stále přežívajících podvodných projektů. Tento vývoj je předpokladem dalšího rozšíření Bitcoinu na finanční trhy v podobě plánovaného ETF fondu BAKKT, o jehož schválení by se mělo rozhodnout v lednu 2019. BAKKT má ze všech plánovaných Bitcoin ETF fondů zatím největší šanci být schválen americkým regulátorem SEC, a pokud ke schválení opravdu dojde, mělo by to teoreticky vést k vyšší cenové stabilitě Bitcoinu. Možná jsme tento rok, kdy Bitcoin oslavil desáté narozeniny, byly svědky poslední Bitcoinové bubliny tak, jak ji známe z dřívějška, tedy masivní nárůst o stovky procent během několika týdnů a následný strmý pád doprovázený několikaměsíčním až několikaletým pozvolným propadem. Vzhledem k tomu, že Bitcoin stále více a více kopíruje akciové trhy a soustavně klesá jeho volatilita, je možné, že už Bitcoin nebude růst pomocí cenových šoků, ale jeho cena se bude vyvíjet poněkud stabilněji, jak můžeme vidět na akciových trzích.

Na závěr bych si vypůjčil slova Warrena Buffetta, ačkoliv Bitcoin považuje za hračku spekulantů bez fundamentální hodnoty (podobně se však dříve vyjadřoval i o internetu), „Investoři by měli pamatovat na to, že jejich největšími nepřáteli jsou emoce a poplatky. A pokud budou trvat na pokusech o časování pozic v akciích, měli by se snažit být ostražití, když jsou ostatní chamtiví, a naopak.“[1] a dle vývoje na trhu nyní vskutku panuje strach, jelikož Bitcoin odepsal během roku více jak 80 % ceny. Pokud Vám tedy po vánočních nákupech zbyly volné finanční prostředky a chcete se řídit bonmotem Věštce z Omahy, můžete zauvažovat nad kryptoměnami.

Petr Hotovec

analytik Kryptofondu





[1]

Short, shortování (krátká pozice) spočívá v tom, že spekulant předpokládá pokles aktiva a tedy při svém vstupu na trh místo toho, aby aktivum nakoupil, tak si ho půjčí a ihned prodá. Následně očekává, že bude schopný nakoupit za nižší cenu. Rozdíl mezi cenou v momentě, kdy si aktivum půjčil a v momentě, kdy ho koupil, aby mohl aktivum vrátit, představuje spekulantův zisk/ztrátu