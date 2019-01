Získat stavební povolení trvá v ČR 246 dní. Vláda chce změnu zákona

Ministerstvo pro místní rozvoj chce vytvořit úplně nové stavební právo, které by mělo vyřizování stavebního povolení výrazně zrychlit a zpohodlnit. V současnosti je totiž stavební řízení kvůli komplikovaným zákonům extrémně zdlouhavé, podle některých patří k nejsložitějším na světě. Tak dlouho se V Česku se průměrně čeká na získání stavebního povolení neuvěřitelných 246 dní. To loni v konkurenci 190 světových zemí stačilo až na 156. příčku. Důvodem špatného mezinárodního umístění jsou i stále nepřehlednější zákony. Jejich vinou přibývá i počet papírů, které je na úřadech nutné vyřídit. "Tohle je rozhodnutí z roku 2011 na 18 stranách. Oproti tomu rozhodnutí z loňského roku už je na 80 stranách - tedy chcete-li, co rok, to 10 stran. To je mimo jiné věc, která neumožňuje třeba bytovou družstevní výstavbu," ukázal předseda představenstva Stavebního bytového družstva Praha Martin Kroh. Ministerstvo pro místní rozvoj proto plánuje i zavedení Nejvyššího stavebního úřadu. "Budeme vše koncentrovat pod jednu střechu. Takže cílem skutečně je, že stavebník přinese jednu dokumentaci, dostane jedno povolení a jedno razítko," sdělila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Pomoci má i elektronizace. Stavitel i úřady uvidí na společném portálu všechny dokumenty i průběh stavebního řízení. Čas má šetřit i tzv. fikce souhlasu. "Všechny dotčené orgány v rámci stavebního řízení budou mít 30, maximálně 60 dnů na vyjádření. A pokud se nevyjádří, tak se to bere, že souhlasí," vysvětlila Dostálová.

"Dneska trvá zhruba pět až sedm let, než se investor vlastně dobere k tomu, že je schopen stavět. A s tím, co známe o představách vlády, by tento proces mohl trvat v řádu rok až dva," prohlásil Štěpán Havlas, finanční ředitel společnosti Finep.

Nová pravidla pro výstavbu by měla pomoci i dopravní infrastruktuře. "Pro velké stavby bychom se mohli dostat na úroveň západních států nebo Polska, které jsou schopny stavbu připravit a zrealizovat za šest až sedm let," plánuje ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

V ideálním případě by se vláda podle Dostálové mohla zákonem začít zabývat už na jaře, Sněmovně by ho pak ráda předložila v lednu příštího roku.