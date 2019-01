Desetitisíce lidí v Thajsku prchají před tajfunem. V zemi jsou i Češi

Na Thajsko se žene tropická bouře Pabuk. Tamní úřady evakuovaly desítky tisíc lidí, přerušily trajektovou dopravu a letecké spoje. V zemi právě vrcholí turistická sezona, nachází se zde i několik tisíc Čechů.

Bouře Pabuk má na Thajsko udeřit v noci ze 4. na 5. ledna. Vítr tropické bouře dosahuje 65 km/h. Podle meteorologů bouři doprovodí husté lijáky, silný vítr a mořské vlny dosahující výšky pěti metrů.

Uzavřeny jsou rovněž školy v pobřežních oblastech, v pohotovosti jsou i thajské ozbrojené síly. Provoz přerušila lodní trajektová doprava i thajské aerolinky.

Well that's interesting. One of the models has the #storm tracking back to northern #Thailand #Pabuk pic.twitter.com/oIww5D8gul

Tisíce turistů před bouří prchají. "V Thajsku právě vrcholí turistická sezona. V populárních destinacích je mnoho zahraničních turistů. Před dvěma dny jsme je o situaci informovali. Myslím, že většina z nich opustila ostrovy a přesunula se na pevninu," vyjádřil se pro CNN mluvčí thajské vlády Putthipong Punnakanta.

Thousands of people are fleeing popular Thai islands as Tropical Storm Pabuk approaches. It could be the most devastating storm to hit Thailand in decades, officials tell CNN. https://t.co/DLbChUcXIWpic.twitter.com/vVHHASssZ1