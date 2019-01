Soukromí zaměstnavatelé v USA vytvořili 271.000 pracovních míst

Soukromí zaměstnavatelé ve Spojených státech vytvořili v prosinci zhruba 271.000 pracovních míst. To je výrazný nárůst ve srovnání s listopadem, kdy vzniklo 157.000 pracovních míst. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnila organizace ADP. Pokud by podobný nárůst vykázaly i vládní údaje o nezaměstnanosti, které zahrnují státní i soukromý sektor a které budou zveřejněny v pátek, bylo by to dost na to, aby se snížila míra nezaměstnanosti.



Ve stavebnictví vzniklo v prosinci 37.000 pracovních míst, silný růst pak vykázal sektor služeb. Ve vzdělání a zdravotní péči vzniklo asi 61.000 míst a v oblasti volného času a ubytování 39.000 míst.





Prudký růst najímání nových zaměstnanců přichází v době, kdy se finanční trhy obávají širšího zpomalení růstu ekonomiky , což už způsobilo propad cen akcií . Vysoký prosincový růst počtu nových zaměstnanců však naznačuje, že americká ekonomika se pravděpodobně nepropadne do recese, uvedl hlavní ekonom společnosti Moody's Analytics Mark Zandi, který se podílí na přípravě zprávy ADP Ekonomové očekávají, že páteční údaje ministerstva práce ukážou, že v USA vzniklo v prosinci zhruba 180.000 pracovních míst . Míra nezaměstnanosti by tak zůstala na 3,7 procenta, což je nejnižší hodnota za zhruba 50 let.Pokud bude najímání zaměstnanců pokračovat stejným tempem, mohla by americká centrální banka Fed ) čelit tlaku, aby zvýšila hlavní krátkodobou úrokovou sazbu , která ovlivňuje tok peněz v ekonomice , dodal Zandi. Investoři nyní očekávají, že když Fed loni zvýšil úroky čtyřikrát, letos už je zvyšovat nebude, uvedla agentura AP.