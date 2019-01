Apple v pre-marketu zatím -8 %, ropa (WTI) se vrací nad 47 dolarů

Po divoké včerejší noci, která vedle snížení výhledu pro tržby Applu přinesla také flash-crash na AUD, se dnes situace postupně stabilizuje. Akcie ale zůstávají pod tlakem, což platí hlavně o USA, kde dnes futures na S&P500 signalizují zahájení obchodování procento pod včerejším close, zatímco futures na NASDAQ klesají o 1,7 %. Na vině je hlavně výprodej na Applu, který se díky včerejším zprávám o snížení produkce prodává v pre-marketu mírně na 145 USD a tedy se ztrátou 8 % proti včerejšímu close.



Apple jako důvod snížení výhledu citoval hlavně nižší poptávku z Číny, což celou situaci na trzích ještě více zhoršuje. Je to totiž právě Čína a její ekonomické zpomalení, které v poslední době investory čím dál více straší, a to zejména po nedávném zveřejnění dalších slabých výsledků PMI. Na FX to tak v noci ze včerejška na dnešek schytal hlavně AUD, který už ale od rána téměř veškeré své ztráty dokázal zlikvidovat.

Co se ostatních měnových párů týká, daří se hlavně dolaru a japonskému jenu. Zatímco JPY pomáhá růst averze k riziku na trzích, dolar včera dokázal výrazně zpevnit na páru s eurem i librou bez zjevného nového fundamentu. Svou roli tak zřejmě sehrála hlavně technika a skutečnost, že jsme se na páru s eurem dostali na úroveň silné resistence, která dolaru pomáhá od začátku loňského listopadu.

Zisky si pak udržují také drahé kovy, kterým pomáhá kolaps dluhopisových výnosů v Evropě i v USA, a v neposlední řadě i ropa, která se v případě americké WTI vrací nad 47 dolarů za barel.

Ropě přitom velmi pomohla hlavně překvapivá zpráva o produkci OPECu, která klesla už v prosinci, a to nejvíce za poslední dva roky (-530 tis. bpd), když jen Saúdská Arábie snížila produkci o 420 tis. bpd.

Z makra jsme se zatím dočkali jen méně zajímavých výsledků ADP reportu, podle kterého měl americký trh práce v prosinci vytvořit 271 tis. nových pracovních míst (kons.: 180 tis.). V 16 hod. pak pozor ještě na americký ISM pro výrobní sektor, od kterého trh čeká snížení o necelé dva body.