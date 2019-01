Forex se stále vzpamatovává z nočního flash crashe

Máme za sebou výrazné pohyby na Forexu. Včera večer po 22:30 posílil extrémním způsobem japonský jen na první pohled bez jakýchkoli fundamentů. Výrazné pohyby tak zaznamenaly všechny jenové páry včetně těch nejvíce obchodovaných (USDJPY, GBPJPY, EURJPY, AUDJPY a další). Výrazný dopad se týkal v prvé řadě páru AUDJPY, který v nejhorších momentech ztrácel více než 4 %. Propad AUD se výrazně projevil také na dalších párech, převážně na AUDUSD a také GBPUSD.

AUDJPY začal výrazně ztrácet po zveřejnění horšího výhledu společnosti Apple, ale pouze na základě tohoto fundamentu se dal jen stěží očekávat tak výrazný propad. Zdroj: xStation

Novinky z Apple výprodeji výrazně přispěly

Pokud se podíváme na možné příčiny prudkého posílení jenu, tak se jednalo o kombinaci více faktorů. V jejich čele stály důležité zprávy ze společnosti Apple okolo 22:30 (po uzavření Wall Street). Technologický gigant snížil výhled tržeb poprvé za poslední 2 dekády. Ředitel společnosti Tim Cook varoval, že prodeje dosáhnou za poslední kvartál jen na 84 miliard dolarů, přičemž odhady hovořily o rozmezí 89-93 miliard. Oficiální výsledky můžeme očekávat na konci tohoto měsíce. Tim Cook zároveň řekl, že horší prodeje jdou na vrub situaci v Číně a její zpomalující ekonomice.

Apple nastartoval Domino efekt

V after marketu se Apple propadl o 8 %. Kvůli své přibližně 10 % váze v indexu Nasdaq 100 se tento index rázem propadal o téměř 2 %. Tento pohyb nastartoval relativně malé pohyby na dalších trzích, které však v krátké chvíli přerostly v útěk investorů do bezpečných přístavů. Pár AUDJPY klesal okolo 0,75 % v následují hodině po zveřejnění novinek. Investoři se na jedné straně začali rychle zbavovat měn, které jsou na Čínu navázané (AUD) a zároveň hledali bezpečí ( JPY ). Domino efekt následně dostal AUDUSD na nejnižší úrovně za poslední dekádu.

V podezření jsou algorytmy

Dramatický vývoj je s velkou pravděpodobností následkem zasažených stop-lossů, na základě kterých začaly automatické systémy nakupovat jen a prodávat více rizikové měny. Pohyb se navíc udál mezi 22. hodinou a jednou hodinou ráno, kdy na trzích vládne nízká likvidita (ve stejných hodinách proběhl flash crash na libře v roce 2016). Jedná se o dobu po uzavření amerických trhů a zároveň před otevřením Asie. Navíc včera se kvůli svátku neobchodovalo v Japonsku.

Situace se postupně uklidňuje

Už od otevření asijské seance jsme svědky postupného uklidňování situace. Australský dolar setřásl většinu ztrát a opět se přiblížil úrovni 0,70 AUDUSD. Japonská měna si ovšem většinu svých zisků drží. Obchodníci v Asii byli ráno svědky propadu akcií dodavatelů společnosti Apple a existují velké obavy, že i další společnosti by mohly začít doplácet na čínské zpomalení ekonomiky. To by mohlo přinést další volatilitu na Wall Street a v menší míře také do Evropy. Nejistota a riziko by mohly zhatit korekci posledních poklesů na akciových trzích a také dále směrovat obchodníky do bezpečných přístavů, ať už by se jednalo o jen, frank, nebo třeba i zlato.