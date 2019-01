Grafy dňa: Čína robí zmierlivé gestá. Importy sóje z USA prudko poskočili.

Čína robí určité ústupky voči Trumpovi. Začala znovu dovážať sóju. Exporty sóje do Číny sa vrátili na úrovne z jesene 2017. Popri prísľube zníženia ciel na automobily je to už druhé zmierlivé gesto. Otázne je, či to bude Trumpovi stačiť. Tipol by som is že nie. Čína bude ešte minimálne musieť spraviť určité ústupky v oblasti ochrany duševného vlastníctva (@M_McDonough):

Na durhej strane, spomalenie čínskej ekonomiky je pre USA zlá správa. Vývoj subindexu importov v rámci čínskeho indexu výrobnej dôvery má tendenciu predbiehať vývoj americkýchobjednávok tovarov dlhodobej spotreby s niekoľkomesačným predstihom. Podľa grafu nižšie by sa ich medziročná zmena dokonca mala dostať do mínusu. Riziko zhoršenia americkej ekonomiky by teda mohlo americkú stranu obmäkčiť (@LizAnnSonders):

Ďalší dosah na USA má aktuálna situácia skrz utiahnutie finančných podmienok, teda horší prístup ku kapitálu. Krásny príklad toho je emisia dlhopisov s ratingom v špekulatívnom pásme - v decembri nebol vydaný žiaden. Menším firmám sa teda jednoznačne komplikuje prístup ku kapitálu (@lisaabramowicz1):

V neposlednom rade sa zhoršujú aj vyhliadky pre zisky (avšak stále výrazne pomalším tempom ako klesajú akcie). Ukázal to včera aj Apple, ktorý vyvolal na trhoch solídny chaos (@jsblokland):

Zaujímavá predpoveď od Capital Economics - význam Číny v globálnej ekonomike bude v roku 2040 nižší ako je teraz. Podiel stratí predovšetkým na úkor Indie a aj ďalších rozvíjajúcich sa krajín v Ázii (@adam_tooze):