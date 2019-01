Long signál na akcie Goldcorp

Investiční newsletter Breakout Trader od LYNX přináší každý týden 5 investičních analýz. Jedná se o analýzu čtyř světových akcií a jednoho ETF. Analýzy obsahují konkrétní úrovně vstupu i výstupu (stop-loss i cílové ceny). Komplexní krátkodobá analýza jednotlivých titulů přibližuje investorům strategii zkušených investičních profesionálů.

Prolomí akcie Goldcorp aktuální rezistenci?

Akciové trhy jsou v současné době stále na ústupu a z toho plynou jednoznačné příležitosti, které skýtají aktiva, jež vykazují negativní korelaci. Jedním z typických „bezpečných přístavů“, jsou cenné kovy a jejich těžaři. Druhým mohou kupř. americké státní dluhopisy.

V našem newsletteru se zaměřujeme na akcie, a proto vybíráme akciový titul, který je vhodným doplňkem do portfolia v době, kdy jsou světové burzy nestabilní a rizikové. Společnost Goldcorp sice v posledních týdnech neměla takové výsledky jako Barrick Gold, ale do budoucna se dá očekávat, že i ona přidá na síle.

Cena je aktuálně pod důležitou úrovní odporu a po průrazu očekáváme přísun nových nakupujících. Nákupní pokyn nastavujeme na hranici $10,10 a s výstupem na profitu míříme na cenu $13,00. Stoploss pokládáme pod cenu $8,95.

Adva Optical na klíčové support úrovni

Akcie mezinárodního poskytovatele telekomunikační infrastruktury v minulém roce zaznamenaly výraznější pokles. V roce 2019 očekáváme, že bude posilovat. Navzdory pozitivnímu fundamentálnímu výhledu, akcie společnosti se svezly spolu s celou Deutsche Börse směrem dolů a v současnosti se jejich cena pohybuje u klíčové support úrovně.

Je velmi důležité, aby cena nespadla pod psychologicky důležitou úroveň €6. Pokud by na současných úrovních začali býci nakupovat, tak by akcie mohla být jedním z největších vítězů na německém akciovém trhu a cena by se mohla bez výraznějších problémů podívat k hodnotě €7-7,50.

Před vstupem do obchodu je zapotřebí se ujistit, že akcie mají dostatečně silné růstové momentum, což znamená, že cena akcie by měla povyrůst nad hodnoty posledních dnů. Stoloss může být nastavený pod úroveň €6. Vybírání zisků doporučujeme nastavit u hladiny odporu na úrovni €7,15.

