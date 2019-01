Rozhodnutí o prodeji bulharských aktiv ČEZ připomíná Hlavu XXII

Bulharský antimonopolní úřad v prosinci dostal za úkol od Nejvyššího správního soudu znovuotevřít rozhodovací proces o prodeji bulharských aktiv ČEZ společnosti Inercom. Úřad teď nicméně proces opětovně pozastavil a to s odůvodněním, že musí počkat na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v paralelním řízení. To se týká námitky vznesené Inercomem proti antimonopolnímu úřadu zpochybňující rozhodnutí blokovat změnu kontrolu v dotčených společnostech Inercom. (E15) Dopad na akcie ČEZ by v důsledku zamotané situace měl být nicméně nulový. ČEZ již v prosinci oznámil záměr zahájit paralelní jednání se společností India Power, která se o bulharská aktiva taktéž zajímá. Její nabídka (druhá v pořadí) má být údajně velice podobná té od Inercom. Prodej bulharských aktiv bychom vnímali pozitivně.

Jan Šumbera, analytik České spořitelny