Fidelity: Vysoká zadluženost ovlivní akciové trhy i vývoj v Číně (3.1.2019)

Kvantitativní uvolňování bylo celých deset let jediným možným východiskem, jak řešit ekonomickou situaci. Nyní se však situace mění. Za současných podmínek očekáváme, že růst výnosů amerických společností bude v roce 2019 chabý, ale zůstane kladný. Zhruba na 8 až 9 %, odhaduje Romain Boscher, globální ředitel investic Fidelity International. Vysoká zadluženost a soustavný růst úrokových sazeb jsou nyní těmi největšími riziky akciových trhů, zejména v Itálii a Číně.

„Kombinace nižších korporátních daní, menší regulatorní zátěže a rostoucí ekonomiky pomohla americkým trhům vyniknout nad jinými zeměmi. Tyto faktory jsou jednorázové a očekáváme, že jejich dopad na růst výnosů v roce 2019 bude upadat. Americké výnosy porostou nižším tempem, které bude víc v souladu s výkonem reálné ekonomiky,“ hodnotí Romain Boscher situaci v USA.

Za předpokladu, že makroekonomický růst bude 3 až 4 %, inflace okolo 2 % a úroveň zpětného odkupu akcií bude na úrovni 3 %, dostanou se USA na stejnou úroveň jako zbytek světa, kde výnos na akcii konverguje k 8 %.

Společnosti jistě zaznamenají určité překážky, jakou je například růst nákladové inflace, která bude v roce 2019 zintenzivňovat. „Sektory, které jsou náročné na vstupy, jako je práce, jsou nejvíce vystavené riziku. Proto budeme pozorně sledovat, do jaké míry ponesou rostoucí náklady na dopravu a zvyšující se mzdové náklady spotřebitelé. Uvědomujeme si riziko, že společnosti budou něco z toho muset absorbovat, což bude napínat marže,“ vysvětluje Romain Boscher.

Největší hrozbou pro akcie je dluh

Největší hrozbou pro akcie je však dluh. Desetiletý experiment s kvantitativním uvolňováním, doprovázený boomem v Číně, jenž je poháněný dluhovým financováním, je nyní potřeba zaplatit. Centrální banky snížily náklady na dluhové financování v reakci na celosvětovou finanční krizi v roce 2008, avšak existuje přirozená hranice toho, do jaké míry a jak rychle to může normalizovat. Vzhledem k objemu dluhu ve světové ekonomice by celkové splacení s agregátní úrokovou sazbou posledního cyklu, tedy kolem 4,5 %, bylo nemožné.

„Celosvětová agregovaná úroková sazba se za poslední dva roky zvýšila z 1,2 % na 2,2 %, což je blízko k tomu, aby nastal nový vrchol, který jsme stanovili kolem 2,5 %. Pokračování výš už by mohlo spustit novou finanční krizi. Tedy něco, co žádná centrální banka není ochotna dělat,“ říká Romain Boscher, globální ředitel investic Fidelity International.

Problémy na trhu s dluhopisy mají potenciální dopad na další části finančního systému. „Trochu více sledujeme Čínu než Itálii. Italský dluhopisový trh je největší v Evropě a je převážně v rukou tuzemských investorů, kteří myslí v dlouhém období a při volatilitě trhu nepanikaří,“ vysvětluje Romain Boscher. Čínský trh je méně zralý. Zažívá svůj první úvěrový cyklus poznamenaný první vlnou nesplácení. Čínští politici mají k dispozici řadu nástrojů ke stimulaci ekonomiky, ale bude zajímavé sledovat, jak zareagují investoři. Možná budou tím, co vidí na trhu s dluhy, příliš znepokojeni, aby znovu investovali do podnikových dluhopisů.

„Očekáváme, že čínští politici úspěšně provedou ekonomiku skrze úvěrový cyklus, ale budou to muset udělat tak, aby dále nestimulovali růst dluhu. Absolutní úrovně dluhů jsou už teď vysoké. Pozorně proto sledujeme náznaky, že se tento proces vymyká kontrole,“ říká také Boscher.