Vláda chce v novém roce plnit sliby. Opozice: "Dohání resty."

Balíček změn zákonů pro rodiny s dětmi, digitalizace státní správy, vodní zákon nebo nákupy moderního vybavení pro armádu. To je jen část toho, co chtějí letos uvést v život členové menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD. Podle opozice ale ministři a ministryně neřeší, co by měli, a často zahlazují své resty.

Celý rok mají před sebou členové vlády na to, aby začali plnit sliby, které dali svým voličům. Například ministryně pro místní rozvoj chce zase uvést v život dlouho očekávané změny stavebních zákonů.

"Již zítra v osm hodin ráno je schůzka u pana premiéra se všemi ministry, kteří mají co do činění se stavebními investicemi," uvedla ve středu ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Podle údajů z roku 2016 bylo přitom Česko v délce vydaní stavebního povolení na 127. místě ze 185 porovnávaných zemí. Na ministerstvu průmyslu a obchodu si dali mimo jiné za úkol digitalizaci státní správy.